"Un viaje por el horror de la guerra": así ha vivido el periodista Salvatore Cernuzio cinco días en Ucrania

Salvatore Cernuzio, periodista de los medios vaticanos, ha vuelto este sábado de Ucrania tras un viaje que empezó el domingo, 4 de diciembre, y que ha permitido a cinco periodistas de varias nacionalidades de visitar varias ciudades en un país que intenta, poco a poco, volver a tener una vida normal. Los periodistas recibieron una invitación de las embajadas de Polonia y Ucrania ante la Santa Sede, organizaron los viajes y la logística y el domingo por la noche empezaron su viaje.

Salvatore ya había visitado Ucrania el pasado mes de marzo acompañando al cardenal Czerny a la frontera con Hungría: “La guerra había estallado hace muy poco y con el cardenal lo que hicimos fue principalmente visitar refugiados. Visitamos la ciudad de Béregovo donde llegaban miles de refugiados que se dirigían hacia Hungría. Allí el Papa nos había enviado para dar un “abrazo operativo” inmediato a los refugiados”.

“No puedo hacer una comparación con este viaje que acabamos de concluir porque ahora hemos ido al centro de la guerra, porque además de Kiev, fuimos también a la frontera con Rusia visitando las ciudades de Izium y Kharkiv”, cuenta Salvatore a ECCLESIA.

Salvatore ya ha vuelto a Roma, pero las imágenes de las ciudades completamente destruidas siguen muy vivas en su mente: “Lo que más me impactó fue la imagen de la destrucción total de Izium, ciudad que fue liberada el pasado 10 de septiembre, y que aún no ha iniciado ese proceso que por ejemplo ya se ve en Kiev, donde, a pesar de la emergencia por el frío y el gran problema de la electricidad, la vida está intentando volver a la normalidad: gente paseando a sus perros, villancicos que suenan en Plaza Maidán...”

