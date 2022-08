¿Viajará el Papa Francisco a Ucrania en septiembre?

El Papa Francisco ha recibido en audiencia este 6 de agosto al embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, con quien según este último se habrúa acordado la fecha de una esperada visita a ese país.

Esta podría darse en septiembre, antes de su viaje a Kazajistán, previsto entre el 13 y el 15 de septiembre, aunque no hay confirmación de parte del Vaticano.

En un tuit, Yurash ha escrito que durante su encuentro Francisco le dijo que se sentía “muy cerca de Ucrania” y que quería “expresar su cercanía con una visita”. “Por muchos años y especialmente desde el inicio de la guerra, Ucrania ha estado esperando al Papa y estará feliz de recibirlo antes de su viaje a Kazajistán”, ha agregado en la publicación en la que ha mostrado fotos del encuentro.

