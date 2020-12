El Vaticano lanza la campaña "Una luz ha brillado" con la finalidad de desear al mundo una Navidad de paz

A partir de hoy, 1 de diciembre, en las redes sociales de la Pontificia Academia para la Vida se publicarán videos cortos de felicitaciones navideñas, realizados por los propios académicos con sus smartphones.

Esta es la iniciativa "A Light Has Shone", es decir, "Una luz ha brillado", promovida con la finalidad de desear al mundo una Navidad de paz y esperanza.

Tal como explica Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, es una iniciativa sencilla en su concepción y realización que quiere llevar un mensaje de esperanza, paz y fraternidad en este tiempo de pandemia. "Es una forma que la Academia ha elegido para dar un seguimiento navideño al trabajo que estamos haciendo. La pandemia nos interroga profundamente, a la luz del Evangelio, sobre los estilos de vida, sobre el cambio que se está produciendo, sobre qué sociedad queremos construir, para emprender el camino de la fraternidad humana universal".

Los Académicos son 163 (científicos, profesores, expertos en diversas humanidades), 57% de ellos provienen de Europa, 13% de América del Norte, 15% de América Latina, 9% de Asia, 5% de África, 1% de Oceanía.

