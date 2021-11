El Vaticano, ante la propuesta de eliminar el término 'Navidad' durante las fiestas: "Anula nuestras raíces"

El Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha mostrado su oposición al documento inicial de la Comisión Europea en la que proponía omitir el término 'Navidad' a la hora de felicitar las fiestas que se celebran este mes de diciembre con motivo del Nacimiento de Jesús.

La polémica ha surgido a raíz del dossier emitido por la Comisión Europea en la que mostraba a los funcionarios de la UE a comunicarse de forma más inclusiva. Para ello, la comisaria de Igualdad de Malta, Helena Dalli, recomendaba, entre otras cuestiones, dejar de decir "Feliz Navidad" y sustituirlo por "Felices Fiestas", con el pretexto de "ser sensible al hecho de que las personas tienen tradiciones religiosas diferentes".

Tras las reacciones contrarias a este argumento, la Comisión Europea ha decidido dar marcha atrás y redactará un nuevo documento. La propia Helena Dalli ha precisado que “el documento no está maduro, vamos a seguir trabajando en él”.

En cualquier caso, el cardenal Parolin considera que es necesario cancelar todo tipo de discrimación injusta, pero que éstas no se combaten tratando de hacer borrar nuestras raíces como pueblo.

“Se corre el riesgo de destruir, aniquilar a la persona, en dos direcciones principales. La primera es la diferenciación que caracteriza a nuestro mundo, la tendencia, por desgracia, es la de homologar todo, sin saber respetar ni siquiera las justas diferencias, que naturalmente no deben convertirse en contraposición o fuente de discriminación, sino que deben integrarse precisamente para construir una humanidad plena e integral. La segunda es olvidar lo que es una realidad. Y quien va en contra de la realidad se pone en serio peligro. Y luego está la anulación de las raíces, especialmente en lo que respecta a las fiestas cristianas, la dimensión cristiana de nuestra Europa también. Por supuesto, sabemos que Europa debe su existencia y su identidad a muchos aportes, pero ciertamente no podemos olvidar que uno de los principales aportes, si no el principal, fue precisamente el cristianismo. Por lo tanto, destruir la diferencia y destruir las raíces significa precisamente destruir a la persona”, ha reflexionado el cardenal.

En este sentido, el cardenal Parolin ha hecho referencia al Viaje Apostólico que realizará el Papa Francisco a Grecia y Chipre esta semana, y al mensaje emitido por el Santo Padre donde pone el acento en la dimensión europea y a nuestras raíces.

“Ir a las fuentes de Europa, redescubriendo por tanto sus elementos constitutivos. Ciertamente, la cultura griega es uno de estos elementos. A continuación, el Papa también se refiere a Chipre como uno de los territorios europeos de Tierra Santa. Así que me parece que este viaje llega en el momento justo, es un viaje que nos recuerda precisamente estas dimensiones fundamentales que no pueden ser borradas. Debemos redescubrir la capacidad de integrar todas estas realidades sin ignorarlas, sin combatirlas, sin eliminarlas ni marginarlas”.