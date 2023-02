Un simposio en el Vaticano explorará el papel de los laicos en la Iglesia: "Llamados a caminar juntos"

Este martes, 14 de febrero, se ha presentado en el Vaticano el Congreso Internacional para los presidentes de las Comisiones Episcopal para los Laicos, que tendrá como título: “Pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos”. El Congreso se celebrará en el Aula Nueva del Sínodo del 16 al 18 de febrero y está organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

En los trabajos participarán delegados de todo el mundo y habrá también una sesión con el Papa Francisco. El Dicasterio ha anunciado este martes los temas del Congreso y entre los ejes de la conferencia estarán el diálogo, la importancia de los laicos en la Iglesia sinodal y la formación de los fieles laicos. También se dedicará mucho espacio a compartir experiencias de lo que viven los responsables en sus propios países.

Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, habló durante la rueda de prensa y confirmó la presencia del Papa Francisco al final del Congreso “para aportar su palabra y también escuchar las distintas voces de los participantes”. El objetivo del Congreso es, según el cardenal irlandés, “sensibilizar tanto a los pastores como a los laicos sobre el sentido de la responsabilidad que nace del bautismo y que nos une a todos”.

210 participantes, 107 laicos, 36 sacerdotes y 67 obispos: estas son algunas de las cifras del Congreso al cual se han inscrito 74 Conferencias Episcopales.

"En la fase de discernimiento y planificación de las actividades pastorales y en su puesta en práctica, en la catequesis y la liturgia, en las actividades de evangelización y de primer anuncio, en la pastoral de los ambientes, en las actividades caritativas, en las estructuras de gobierno y administrativas, en todas partes, pastores y laicos deben estar juntos y actuar con espíritu de comunión y colaboración", comentó el Cardenal.

Habrá tres jornadas en total, la primera el 16 de febrero, dedicada a la naturaleza y fundamento de la corresponsabilidad de los laicos, así como a los ámbitos y métodos de ejercicio de esta corresponsabilidad.

La segunda, el día 17, será sobre la formación, "indispensable para lograr una cooperación eficaz de los laicos", en palabras de Linda Ghisoni, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, mientras que la tercera jornada, el 18 de febrero, se dedicará a escuchar las palabras del Papa Francisco. Habrá muchos invitados, entre ellos el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.

Ghisoni también explica que habrá un "breve cuestionario" que permitirá "conocer los datos reales, las peculiaridades, las expectativas de hombres y mujeres en las distintas regiones del mundo".

