El Secretario del Pontificio Consejo para América Latina: El Papa conoce la situación de Nicaragua

«El Papa Francisco está súper enterado de todos los acontecimientos que ocurren en Nicaragua». Así lo ha publicado Ary Waldir Ramos Díaz en Aleteia este viernes al tener la confirmación de Rodrigo Guerra López, Secretario del Pontificio Consejo para América Latina, persona que busca encontrar una salida a la situación del obispo Rolando Álvarez tras ser primero retenido en la curia episcopal de Matagalpa y después desplazado por la fuerza de la Policía al domicilio en Managua.

Según ha indicado Guerra López, es necesario estar atentos al silencio orante del Papa, porque "nunca es un silencio apático, sino es el silencio de un pastor que vela por su pueblo antes que por las posiciones ideológicas».

«Un silencio papal no significa inactividad o falta de decisión, no, nada de eso; significa que se están trabajando en otros planos. Y en el momento en que el Santo Padre vea prudente, por supuesto, tendrá una intervención«, ha asegurado, agregando que este domingo podría decir algo durante el Ángelus: «A mí no me extrañaría que después del encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, a lo mejor el domingo (cuando presidirá el Ángelus) el Papa nos regale algún primer comentario. No me extrañaría. Pero, eso es el tema exterior. La Santa Sede, principalmente trabaja en la diplomacia discreta».

Operación diplomática

El filósofo mexicano al servicio del Papa ha destacado que la Santa Sede trabaja en estos escenarios de “coyunturas complicadas” de manera concreta. “En Nicaragua no hay nuncio apostólico, pero la operación diplomática con su equivalente está en curso a través del cardenal Brenes y de algunas otras personas, me incluyo. Estamos metidos en el asunto”.

Las redes sociales piden una palabra del Papa Francisco desde hace días: “En este tipo de tensiones también hay grupos que se polarizan y creen que la valentía se identifica con el híper protagonismo y la exaltación. Y no es así. Aquí hay, ante todo, que estar preocupados porque el pueblo no resulte sacrificado o lastimado. Y una declaración exaltada en estos contextos fácilmente puede derivar a consecuencias indeseables”, explica Guerra.