La Santa Sede confirma la llamada entre Francisco y Mahmoud Abbas: "Alto al fuego inmediato"

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas, ha confirmado que el Papa Francisco y Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, hablaron por teléfono a última hora de la tarde, de este jueves 2 de noviembre.

El presidente palestino – como informó la agencia de noticias Wafa – entre las muchos temas abordados durante la llamada telefónica, ha expresado su aprecio por el papel y los esfuerzos del Pontífice en sostener la construcción de la paz en la región y en el mundo.

Abbas luego habría señalado la importancia vital de que el Vaticano continúe sus esfuerzos para asegurar un alto el fuego inmediato, subrayando la necesidad de evitar a los civiles los horrores de la guerra. Mahmoud Abbas subrayó entonces la urgencia de crear corredores humanitarios permanentes para la entrega de suministros médicos y alimentarios y el suministro de agua y electricidad a Gaza.

Pope Francis and President Mahmoud Abbas have discussed the latest developments in Palestine, including Gaza, the West Bank, and Jerusalem.



