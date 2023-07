La Santa Sede asegura que está "cooperando activamente" con Italia sobre el caso Orlandi: "Llegar a la verdad"

La Fiscalia de Vaticano ha asegurado este miércoles que está cooperando activamente con las autoridades italianas competentes para esclarecer el caso de la desaparición hace 40 años de Emanuela Orlandi.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, emitió ayer una nota en la que explicaba que "precisamente en este espíritu, el pasado 19 de abril, los magistrados vaticanos entregaron confidencialmente a Italia, amparados por el secreto de la investigación, la documentación disponible relativa al caso, incluida la recogida en los meses anteriores durante la actividad investigadora".

"La Santa Sede comparte el deseo de la familia de llegar a la verdad de los hechos y, para ello, espera que se exploren todas las hipótesis de la investigación", añade la nota. Pero además se especifica que respecto a las noticias de estos últimos días en las que se involucraba a un tío de Emanuela, "cabe señalar que la correspondencia en cuestión indica expresamente que no ha habido violación del secreto sacramental de la confesión”.

El informativo de la televisión italiana "La7" anunció una "exclusiva" hace unos días acerca de que entre los documentos entregados por el fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, a sus colegas romanos emerge "una nueva hipótesis", con un tío de la familia Orlandi como sospechoso.

En concreto, según esas informaciones, el tío de Emanuela, Mario Meneguzzi, ya fallecido, pudo haber "molestado sexualmente" a la hermana de la desaparecida, Natalina Orlandi, un dato que el fiscal vaticano supuestamente conoció al tener una correspondencia de la época entre el cardenal Agostino Casaroli (entonces secretario de Estado del Vaticano) con el confesor de la familia Orlandi.

