San Juan de Letrán pone fin al Jubileo 2025 y cierra su Puerta Santa, la primera que se abrió en la historia de los Jubileos hace más de 6 siglos

Fue el Cardenal Makrickas el que comenzó con la clausura del Año Jubilar que ha traído millones de peregrinos de todo el mundo a la Santa Sede para celebrar la esperanza. Las cuatro Basílicas Mayores de Roma se distinguen por tener un altar papal y una Puerta Santa, que se abre para inaugurar este tipo de años. Santa María la Mayor, basílica de la que es Arcipreste el cardenal lituano, fue la primera en cerrar la suya el día de Navidad, el pasado 25 de diciembre; ahora le ha tocado el turno a San Juan de Letrán, la primera que abrió su Puerta Santa en el primer Jubileo hace 600 años, en el 1423, la que identificó ese simbólico gesto de atravesar la Puerta Santa, como signo de la peregrinación jubilar.

Este domingo será el turno de la Puerta Santa de San Pedro Extra Muros y, finalmente, el Papa se encargará de la clausura de la Puerta Santa de la principal Basílica de Roma, La Basílica de San Pedro, certificando así, el final del Jubileo 2025.

Baldassare Reina, cardenal y Arcipreste de la Basílica, ha sido el encargado de cerrar la Puerta. Lo ha hecho antes de una ceremonia en el propio templo, a la que han acudido multitud de peregrinos. Después de un momento de oración, de rodillas, en el umbral de la histórica puerta de bronce que preside un magnífico altorelieve de Jesucristo crucificado. "Se mantiene abierto para todos, su abrazo de misericordia y de fe", decía el cardenal en su oración, haciendo referencia a que el simbolismo de cerrar la puerta, tiene un significado que puede entenderse como custodia de la esperanza que caracteriza el Año Jubilar.

La Puerta Santa de San Juan de Letrán se abrió el 29 de diciembre de 2024, en plena festividad de la Sagrada familia. Ahora, se ha cerrado este sábado 27 de diciembre, festividad del apóstol y evangelista San Juan, el más querido por Jesús y el que da nombre, junto a San Juan Bautista, a este templo, uno de los más importantes de la Iglesia Católica.