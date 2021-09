¿Sabías que en la Iglesia hubo tres papas españoles o que Francisco no es el primer Pontífice no europeo?

Francisco es el 266º Papa en la historia de la Iglesia Católica, el primero de la historia procedente del otro lado del Atlántico. Muchos creen sin embargo que Jorge Bergoglio es el primer Pontífice no europeo, cuando no es así. ¿Sabías que hay otros diez, además del Santo Padre actual? Y lo que seguro mucha gente desconoce... ¿sabías que a lo largo de la historia ha habido tres papas españoles?

En este sentido, cabe recordar que la inmensa mayoría de los papas fueron de origen italiano. Concretamente un total de 212, mientras que de los 52 restantes 17 eran franceses, once griegos, cinco sirios, cinco alemanes, tres españoles, tres africanos, dos de la antigua Dalmacia, un portugués, un inglés, un holandés, un cretense y un polaco.

Con el fallecimiento de Juan Pablo I en 1978 y el nombramiento del polaco Karol Wojty?a (Juan Pablo II) como Sucesor de Pedro, se puso fin a la hegemonía de papas italianos que se remontaba desde el año 1522, y que perdura hasta nuestros días (Benedicto XVI es alemán y Francisco argentino).

Sobre el Papa actual, ya comentamos que es el primero procedente de América, aunque no se trata del primer Pontífice no europeo, si bien es cierto que desde 741, con San Gregorio III, no había un Santo Padre que no fuera originario del Viejo Continente.

¿Cuáles fueron los papas no europeos además del ya citado San Gregorio III?

La mayor parte de los papas no europeos que lideraron la Iglesia Católica procedían de lo que hoy se conoce como Oriente Próximo: cinco de ellos eran sirios, uno de Jerusalén y otros cuatros de África (de tres de ellos se desconoce el lugar exacto). Todos ellos corresponden al Primer Milenio.

Por orden cronológico, fueron los siguientes;

San Aniceto (155-166): Siria

San Víctor l (189-199): África

San Dionisio (259-268): Egipto

San Melquíades (311-314): África

San Gelasio l (492-196): África

Teodoro l (642-649): Jerusalén

Juan V (685-686): Siria

San Sergio l (687-701): Siria

Constantino (708-715): Siria

San Gregorio lll (731-741): Siria

¿Sabías que hubo tres papas españoles en el pasado?

De los 266 Papas reconocidos por la Iglesia católica a lo largo de sus más de 2.000 años de historia, tres de ellos procedían de nuestro territorio. Se tratan de Dámaso (número 37); Calixto III (209) y Alejandro VI (214).

El primero de ellos, Dámaso, tuvo un Pontificado largo para la época, abarcando 18 años, desde 36 y hasta 384. Pese a que la Curia romana le considera italiano, nació Galicia (la Gallaecia romana). No obstante, su formación religiosa se desarrolló en Italia, siendo el motivo que el Vaticano le considera originario del país de la bota.

Mucho más reciente es el papado de Calixto III, que fue Sucesor de Pedro a mediados del siglo XV (1455-1458). Nacido en la localidad valenciana de Játiva con el nombre de Alfonso, su elección no sentó bien en Italia, ya que desde finales del siglo XIV todos los Pontífices eran italianos.

Pocos años más tarde, entre 1492 y 1503, ostentó el trono de San Pedro el último Papa de origen español, Alejandro VI, que fue ordenador cardenal por el propio Calixto III. Su nombre era Rodrigo de Borja, también natural de Játiva. Fue el Santo Padre que puso en marcha la evangelización católica en América, tras su descubrimiento.