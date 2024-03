Pietro Parolin sobre la paz en Ucrania: "No es responsabilidad de una sola de las partes"

El secretario del Estado vaticano,el cardenal Pietro Parolin,ha asegurado que el llamamiento delPapa Francisco reclamando una solución diplomática en favor de una paz justa y duradera en Ucrania se refiere a las dos partes, no solo a Kiev. Así lo ha asegurado en una entrevista concedida al 'Corriere della Sera', en el que Parolin precisa que la primera condición para alcanzar la paz es “poner fin a la agresión” iniciada por Rusia.

De esta manera, el secretario de Estado del Vaticano pide “un alto en fuego” por parte del bando agresor y, a partir de ese momento “la apertura de negociaciones”, en unas declaraciones que ha realizado horas después de las afirmaciones del Papa, en el que apuntaba en la Radio y Televisión Suiza que para poner fin al conflicto era necesario "tener coraje para negociar si la situación no avanzaba y había tantas vidas en juego", usando para ello la imagen de la bandera blanca, que suele utilizarse como sinónimo de rendición. Unas explicaciones que generaron sorpresa en Ucrania.

“El Santo Padre explica que la negociación no es debilidad, sino fuerza"

Para aclarar el mensaje de Francisco, Parolin ha hecho hincapié en que "el llamamiento del Pontífice es que se creen las condiciones para una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera. En ese sentido, es obvio que la creación de tales condiciones no es responsabilidad de una sola de las partes, sino de ambas, y la primera condición me parece que es precisamente la de poner fin a la agresión", ha subrayado el cardenal Parolin en la entrevista con el medio italiano.

En este sentido, Parolin ha recalcado que la Santa Sede va en la línea del obispo de Roma y continúa exigiendo un alto en fuego para luego iniciar un proceso de negociación: “El Santo Padre explica que la negociación no es debilidad, sino fuerza. No es rendición, sino valentía. Y nos dice que debemos tener una mayor consideración por la vida humana, por los cientos de miles de vidas que se han sacrificado en esta guerra en el corazón de Europa".

Cuestionado si ve viable una solución diplomática a la guerra en Ucrania, Parolin sostiene que “dependen de la voluntad humana”, ya que “siempre existe la posibilidad de llegar a una solución diplomática. La guerra desatada contra Ucrania no es el efecto de una calamidad natural incontrolable, sino de la sola libertad humana, y la misma voluntad humana que ha causado esta tragedia tiene también la posibilidad y la responsabilidad de tomar medidas para ponerle fin y abrir el camino a una solución diplomática", ha comentado.

Asimismo, el secretario de Estado del Vaticano, ha hecho referencia a los puntos en común que tiene el conflicto palestino-israelí con el conflicto en Ucrania, manifestando que en ambos casos la guerra “se ha extendido peligrosamente más allá de todo límite aceptable, que no se pueden resolver, que tienen repercusiones en varios países y que no pueden encontrar una solución sin negociaciones serias. Me preocupa el odio que están generando”, ha sostenido.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania llama al Nuncio

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha convocado este lunes al nuncio apostólico en el país, Visvaldas Kulbokas, para expresar su rechazo a las declaraciones del Papa, que instó a alzar la "bandera blanca" al Gobierno de Volodimir Zelenski y a sentarse a negociar con Rusia para poner fin a la guerra.

“Visvaldas Kulbokas fue informado de que Ucrania está decepcionada por las palabras del Pontífice sobre la 'bandera blanca' y la necesidad de 'mostrar valentía y negociar' con el agresor”, ha indicado el Ministerio en un comunicado.