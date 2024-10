El secreto de Luis de la Fuente que ha compartido con un grupo de estudiantes en el CEU: "Terminamos ganando 1-7”

El Seleccionador Nacional de Fútbol, Luis de la Fuente, ha inaugurado este jueves, 24 de octubre, la V edición del Diploma Universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico de CEU-CEFAS con una charla-coloquio titulada 'Juventud, liderazgo y cultura del esfuerzo', junto a la directora de la formación, María San Gil.

Durante el encuentro, de la Fuente ha compartido cómo se ha desarrollado su carrera profesional, donde la presencia de Dios ha sido importante, tal y como el propio entrenador ha asegurado durante el coloquio: “No es casualidad que yo esté aquí y con esta responsabilidad que se me ha dado estoy obligado a reconocer libremente que soy católico y que creo en Dios”.

En este sentido, ha manifestado que percibe esa presencia de Dios “en cada instante”, y ha reivindicado el papel de los católicos en la sociedad: “Ahora que hablamos tanto de diversidad, pues en esa diversidad también quiero estar yo. Igual que yo respeto a todo el mundo, exijo que me respeten a mí también”, ha reclamado.

La gestión del liderazgo de luis de la Fuente: "Escuchar a todo el mundo"

La humildad y la cercanía han salido a relucir durante la charla de Luis de la Fuente, aseverando que es ese “perfil bajo” que muchos le atribuyen en su etapa como Seleccionador Nacional “es el mejor de los halagos”.

De la Fuente también ha abordado la manera que tiene de liderar a sus equipos, recalcando que lo hace de manera “muy democrática”, siempre escuchando “a todo el mundo”. A partir de ahí, “valoramos las posturas, analizamos y, al final, el que toma la decisión soy yo. Así todo el mundo participa, pero se sienten tranquilos porque la responsabilidad es mía”, ha continuado argumentando.

Y es que de la Fuente, durante el coloquio celebrado el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, ha ensalzado la importancia de que haya un buen clima de trabajo en los equipos, y por supuesto reivindica a las buenas personas para que ese ambiente no sea tenso.

En este punto, ha recordado una anécdota como Seleccionador en un partido frente a Georgia, donde se supone que Luis de la Fuente se jugaba el puesto. A un miembro del staff técnico se le olvidaron en España las botas de los futbolistas: “¿Tiene solución?, le pregunté. 'Sí', me dijo. Pues ya está, no te preocupes”. De hecho, aquel partido lo terminamos ganando 1-7”.

La definición de éxito para Luis de la fuente: "Está en el trabajo que habéis puesto"

Otro de los puntos sobre los que se ha detenido el entrenador es en el éxito, como el propio de la Fuente ha experimentado este verano tras ganar la Eurocopa con España: “¿Qué es el éxito? ¿Ganar un título?, pues eso es relativo”, ha afirmado tajante. “Si solo el que gana el título tiene éxito, imaginaros la cantidad de fracasados que hay. No, el éxito no es solo ganar. Si vosotros estudiáis con intensidad, os dejáis los codos, vais a la biblioteca, pero luego, el día del examen, suspendéis, pues para mí eso no es un fracaso. La victoria está en el trabajo que habéis puesto y que tenéis que seguir poniendo para aprobar el examen en otro momento”, ha arengado a los estudiantes presentes en el aula del CEU.

Antes de concluir, el seleccionador nacional de fútbol ha reconocido el «papel fundamental» de su familia en su vida. “Gracias a ellos y a la religión no sé lo que es la soberbia, el egoísmo o el rencor”.