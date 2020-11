El Papa Francisco recibió a los jugadores de la NBA para hablar de justicia social

El Papa Francisco recibió hoy en audiencia a una delegación de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) de Estados Unidos, que ilustró sus esfuerzos por promover la justicia social y rechazar el racismo en el país.

En el grupo recibido en el Vaticano estaban el italiano Marco Bellinelli, de los San Antonio Spurs; Sterling Brown, de los Houston Rockets; Kyle Korver, de los Milwaukee Bucks; Jonathan Isaac, de los Orlando Magic, y Anthony Tolliver, de los Memphis Grizzlies.

Y también cinco directivos de la NBPA, el sindicato de jugadores de la NBA: su directora ejecutiva, Michele Roberts; la responsable de la fundación, Sherrie Deans, y el jefe de la sección de Relaciones Internacionales, Matteo Zuretti.

Durante el encuentro se repasó el activismo e los deportistas y de la asociación "en apoyo de los movimientos por la justicia social" en Estados Unidos, según un comunicado de la NBPA, pero también del impacto de la pandemia de coronavirus.

The Vatican reached out to the NBPA to set up meeting and learn about the players’ work for social change. NBPA executive director Michele Roberts will be among the union leadership present at meeting. https://t.co/KO4IgxsrmN