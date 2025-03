El Papa Francisco invita a “apostar por las mujeres, por su capacidad de acogida, generosidad y coraje” en su mensaje al Movimiento Pro Vida

Este sábado 8 de marzo, en la Basílica Vaticana, se celebra el 50° aniversario del nacimiento del Movimiento Pro-Vida y el Jubileo del Mundo del Voluntariado. Muchos han sido los participantes en la peregrinación promovida por el Movimiento, con el paso de la Puerta Santa y la Misa celebrada por el Cardenal Pietro Parolin.

Para la ocasión, el Papa Francisco envió un mensaje desde el Hospital Policlínico Gemelli, donde se encuentra recuperándose desde que ingresó el 14 de febrero, fechado el 5 de marzo y leído por el Secretario de Estado. El Pontífice incide en el compromiso de la organización a lo largo de los años, "en sintonía con la Iglesia" y que "indica un proyecto diverso" poniendo "la dignidad de la persona en el centro" favoreciendo "a los más débiles".

un servicio de proximidad

Francisco reconoce el valor del servicio que presta el Movimiento Pro Vida, “cuyo primer brote fue el Centro de Ayuda para la Vida fundado en Florencia en 1975” por iniciativa de Carlo Casini. Un servicio ampliado por las Casas de Acogida, los servicios SOS Vita, el Proyecto Gemma y las Cunas para la Vida, caracterizado por el estilo de "cercanía y proximidad a las madres en dificultad a causa de un embarazo difícil o inesperado".

Además les pide que las campañas provida se hagan con "franqueza, amor y tenacidad, manteniendo la verdad estrechamente unida a la caridad hacia todos", en referencia a quienes llevan adelante esta batalla como enfrentamiento y no como propuesta. De ahí el estímulo a "llevar adelante la protección social de la maternidad y la aceptación de la vida humana en todas sus fases".

La cultura del descarte aumenta

En un mundo donde los jóvenes son más sensibles al cuidado de la creación, reflexiona el Papa, se ha difundido la cultura del descarte. Por eso es necesario el compromiso al servicio de la vida, "sobre todo cuando es más frágil y vulnerable; porque es sagrado, creado por Dios para un destino grande y hermoso”.

Según el Pontífice, “una sociedad justa no se construye eliminando a los niños no deseados que no han nacido, a los ancianos que ya no son independientes o a los enfermos incurables”.

un principio para la renovación de la sociedad civil

El Papa lamenta que "la sociedad actual se estructura en las categorías de poseer, hacer, producir y aparecer. Su compromiso, en sintonía con el de toda la Iglesia, indica un proyecto diverso, que pone en el centro la dignidad de la persona y favorece a los más débiles”. El sí a la vida es un sí a la civilización del amor, por eso les dice que "liberar a la mujer del condicionamiento que la impulsa a no dar a luz a su propio hijo es un principio para la renovación de la sociedad civil". En el texto solicita que las mujeres que se plantean abortar puedan "contar con el apoyo de toda la comunidad civil y de la Iglesia" para no dar ese paso.

“El concebido representa por excelencia a todo hombre y mujer que no cuenta, que no tiene voz" dice el Papa. "Ponerse de su lado significa mostrar solidaridad con todos los descartados del mundo. Y la mirada del corazón que lo reconoce como uno de nosotros es la palanca que mueve este proyecto”.

Apostando por las mujeres

Francisco invita en su mensaje al Movimiento Pro Vida a “apostar por las mujeres, por su capacidad de acogida, de generosidad y de valentía”. La esperanza es que los Centros de Ayuda a la Vida se conviertan en puntos de referencia para quienes buscan apoyo de toda la comunidad civil y eclesial. “Les agradezco las páginas de esperanza y de ternura que ayudan a escribir en el libro de la historia y que permanecen imborrables: dan y darán muchos frutos”.

Al final del texto, el Papa invoca su bendición, encomendando a cada uno a Santa Teresa de Calcuta, presidenta espiritual de los Movimientos Pro-Vida en el mundo.

A la espera del parte de la tarde

Este sábado 8 de marzo por la mañana, el Papa Francisco está siguiendo la terapia motora y respiratoria en el hospital, "a la espera de lo que digan esta tarde los médicos". El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni ha informado a primera hora de este sábado que el Papa Francisco "ha pasado una noche tranquila y está descansando". Es el lenguaje que utiliza para comunicar que no se han producido nuevas crisis respiratorias y que la situación en estas horas es estable.