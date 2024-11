El Papa Francisco abre una nueva lavandería para personas sin hogar: "No tienen médico de cabecera"

San Ferdinando es un pequeño municipio de la provincia italiana de Reggio Calabria que apenas llega a los cinco mil habitantes. En uno de sus barrios periféricos, sobreviven como pueden cientos de migrantes procedentes de África como Senegal, Mali o Burkina Faso en chabolas, invisibles para las administraciones ya que están en situación irregular en el país.

Para estas personas se ha habilitado una 'Lavandería del Papa Francisco', la séptima que se abre en Italia, para que estas personas sin hogar puedan ducharse y lavar su ropa de forma gratuita. Una que está promovida por la empresa 'Procter & Gamble Italia', con la colaboración de Haier Europa, la Limosnería Apostólica del Vaticano y la diócesis de Oppido Mamertina-Palmi.

“Es una forma de devolver la dignidad a personas que no se mueren de hambre, sino de muerte porque se sienten invisibles”, explica a los medios vaticanos el cardenal limosnero del Papa Francisco, Konrad Krajewski.

El propio Krajewski se dirigió a las chabolas donde viven en condiciones infrahumanas estos migrantes, que en muchos casos trabajan de manera ilegal por la falta de papeles. La mayoría ni siquiera tienen carnet de identidad: “Cuando fui pregunté: ¿Qué necesitáis? ¿Saben lo que me contestaron? '¡Queremos ser visibles!”, cuenta el Limosnero del Vaticano. “Un tipo me miró a los ojos y me dijo: llevamos muchos años viviendo aquí, necesitamos documentos. Los ciclomotores tienen matrícula, los seres humanos nada”, agrega.

“Son personas que no tienen médico de cabecera ni código fiscal"

De ahí que además de esta lavandería integrada por cinco duchas y cuatro lavadoras gestionada por voluntarios de Cáritas de Oppido Mamertina-Palmi, se pondrá en marcha otro servicio para aquellos que necesiten regularizar su situación. El director de Cáritas en San Ferdinando, Michele Vomera, ha precisado que se tratan de cientos de trabajadores migrantes.

“Son personas que no tienen médico de cabecera, no tienen código fiscal, no tienen lo que a nosotros nos parecen nimiedades pero para ellos son obstáculos insalvables porque se topan con la burocracia italiana”.

Unos servicios para estas personas sin un techo con el que se da respuesta al mensaje del Papa Francisco para el próximo Jubileo de Roma en 2025: "Muchas asociaciones ya llevan comida, la comida es un problema marginal. Estaba el problema de la higiene. Así que con el cardenal Krajewski, el obispo, y con una hermosa sinergia entre las distintas asociaciones, se nos ocurrió este proyecto”, ha señalado el responsable de Cáritas.