León XIV convoca a los cardenales a un nuevo consistorio los días 26 y 27 de junio para avanzar en la escucha y toma de decisiones en la Iglesia

León XIV celebrará un nuevo consistorio de cardenales los días 26 y 27 de junio, tal y como confirma el propio Pontífice en una carta dirigida a los purpurados del mundo y que difunde la Santa Sede.

Se trata del segundo consistorio que convoca León XIV en su Pontificado, del que se cumplirá un año el próximo 8 de mayo. El pasado mes de enero el Papa ya comunicó su intención de convocar una “cumbre” anual con los cardenales con el propósito de profundizar en su apuesta por la "colegialidad", la escucha y la participación en la toma de decisiones en la Iglesia.

En su carta a los cardenales, el Pontífice les agradece las aportaciones durante el consistorio de enero, donde se organizaron grupos de trabajo que facilitaron "intercambios libres, concretos y especialmente fructíferos".

la exhortación 'Evangelii Gaudium' del Papa Francisco, un punto de referencia en la vocación misionera de la iglesia

Una de las conclusiones que ha destacado el obispo de Roma ha sido que la exhortación 'Evangelii Gaudium' -la primera del Papa Francisco- sigue siendo "un punto de referencia decisivo" y "un verdadero aliento nuevo capaz de iniciar procesos de conversión pastoral y misionera, en lugar de producir reformas estructurales inmediatas, guiando así profundamente el camino de la Iglesia".

Representa además un desafío a todos los niveles y exige el cambio de un "ministerio pastoral de conservación" a un "ministerio misionero en el que las comunidades sean agentes vivos del mensaje: comunidades hospitalarias, capaces de comprender el idioma, atentas a la calidad de las relaciones, y capaces de ofrecer espacios para la escucha, el acompañamiento y la sanación", dice León XIV.

"A nivel diocesano, surge claramente la responsabilidad de los párrocos de apoyar con decisión la audacia misionera, asegurándose de que no se vea sobrecargada ni sofocada por excesos organizativos", agrega el Papa que en otro momento de su mensaje a los purpurados indica que la Iglesia "está llamada a vivir sin complejos".