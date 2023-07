La historia de Luis Pascual Dri, el fraile capuchino que será cardenal a los 96 años: "Un gran confesor"

Este domingo el Papa Francisco sorprendía al mundo entero tras anunciar un nuevo consistorio, el próximo 30 de septiembre, para la creación de un total de 21 nuevos cardenales. España se convertirá así, con el nombramiento de José Cobo y Ángel Fernández Artime, en el segundo país con más votantes ante un posible cónclave para elegir un nuevo Papa.

En la lista de los nuevos cardenales aparece también un nombre cuya historia es de las más especiales: es la de un anciano fraile franciscano que vive en el confesionario insonorizado del santuario de Nuestra Señora de Pompeya, en Buenos Aires, desde que se jubiló en el año 2007. Es el hermano Luis Pascual Dri, capuchino, nacido en Federación en Argentina, el 17 de abril de 1927.

No es la primera vez que el Papa habla de él ya que, como informa Vatican News, la primera vez fue el 6 de marzo de 2014, cuando se reunió con los párrocos de Roma y mencionó a este fraile argentino. Lo mencionó otra vez el 11 de mayo de 2014 durante la homilía de la misa de ordenaciones sacerdotales.



Volvió a citarlo en el libro-entrevista "El nombre de Dios es misericordia", luego lo volvió a proponer en febrero de 2016 durante la homilía de la misa en San Pedro con los frailes capuchinos y de nuevo en el reciente encuentro con los sacerdotes de Roma en San Juan de Letrán y con los confesores del Jubileo.

Las palabras del Papa sobre Luis Pascual Dri

"Recuerdo a un gran confesor, un padre capuchino, que ejercía su ministerio en Buenos Aires. Una vez vino a mi encuentro, quería hablar. Me dijo: 'Te pido ayuda, tengo siempre tanta gente delante del confesionario, gente de todo tipo, humildes y menos humildes, pero también muchos sacerdotes.... Perdono mucho y a veces me viene un escrúpulo, el escrúpulo de haber perdonado demasiado'. Hablamos de la misericordia, y le pregunté qué hacía cuando sentía ese escrúpulo. Me contestó así: 'Voy a nuestra capillita, delante del sagrario y le digo a Jesús: Señor, perdóname porque he perdonado demasiado. Pero fuiste tú quien me dio el mal ejemplo!". Esto no lo olvidaré nunca. Cuando un sacerdote vive así la misericordia consigo mismo, puede darla a los demás"”, dijo el Santo Padre sobre Luis Pascual.