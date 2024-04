"Si hay un atentado contra la dignidad se debe denunciar": el origen de 'Dignitas infinita'

En'ECCLESIA al día' en COPEhemos tenido oportunidad de charlar con Julio Tudela, profesor de bioética de laUniversidad Católica de Valencia junto al que hemos analizado los detalles del último documento emitido por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe,'Dignitas infinita'. El profesor lo define como "oportuno, claro, conciso, inteligible y exhaustivo en la cantidad de temas que incluye. Está resumido y es facil de leer y por lo tanto una buena contribución para clarificar algunos temas".

"No existe libertad sin dignidad"

Además, añade que “el fondo del documento es la centralidad del concepto de digndiad humana. El situar el respeto a la dignidad humana nos ayuda a posicionarnos frente al presunto derecho a abortar o a pedir la muerte en la eutanasia, frente a decidir mi propio sexo... Es decir, todos los aspectos que aparecen como ejercicios de la libertad personal y que en realidad atentan contra la libertad del ser humano. No existe libertad si no se respeta la dignidad y, por lo tanto, aún disfrazados de un respeto a la “muerte digna” por ejemplo, no se trata de respetarla sino de atentar contra ella".

Nuestro invitado apuntaba que algunos medios de comunicación inciden que "el concepto falso de dignidad pasa por aceptar el aborto y otras violaciones de la dignidad humana. Atentar contra la dignidad humana nunca puede esgrimirse como una conquista de la libertad". Además, también añade que “el magistario de la Iglesia confirma previamente todo lo que se recoge en este documento”.





¿Era necesario un documento con estas características?

Julio Tudela apunta que sí hacía falta que se elaborara un documento así, para esclarecer más el concepto de la dignidad humana, que no es un concepto católico sino últil para todos y toda la sociedad. "Esto nos hace preocuparnos y por esto hay que actualizarlo, si fuera posible, todos los días. Si hay un atentado contra la dignidad debe ser denunciado todos los días". Añade además que “hay un insistir en ese concepto de la dignidad y que por lo tanto es un documento oportuno y necesario. No solamente para los cristianos, sino para todo el mundo”.

¿Existe una falta grave de formación y esta declaración es la solución?

Nuestro invitado afirma que sí, y añade que “es un documento necesario, un intento de acceder a aquellos que no han tenido una correcta formación a actualizarse, y puede motivarlos a consultar otros documentos de la Iglesia. Hay que decir todo lo que hay que decir y de la manera más clara y posible, y esto lo cumple 'Dignitas infinita'.

En este documento no se establecen absolutas novedades pero nuestro invitado apunta que "el pronunciamento sobre las intervenciones de cambio de sexo son muy claras y concisas. Además, desde el Dicasterio no han querido dejar de mencionar otras violaciones de la dignidad humana como son la pobreza, las guerras o la prostitución finalizando con que“los ataques contra la dignidad humana viene desde muchos frentes”.