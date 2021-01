El cardenal Krajewski, limosnero apostólico, recibe el alta tras superar la covid-19

El cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico, hospitalizado durante 11 días en la clínica Gemeli de Roma debido a una infección por coronavirus, salió del hospital el 1 de enero y regresó a su casa.

El purpurado polaco agradeció la atención por su estado de salud y pidiendo tranquilidad para poder recuperarse plenamente de la enfermedad.

Hasta que esto no ocurra y no deje de ser positivo de coronavirus, el cardenal Krajewski no se reincorporará a su puesto como máximo responsable de la Limosnería Apostólica, el organismo encargado de ejercer la caridad en nombre del obispo de Roma gracias a la venta de los pergaminos con las bendiciones pontificias y a las donaciones que recibe el Papa por medio del Óbolo de San Pedro.

El trabajo del cardenal Krajewski

El cardenal polaco, colaborador del Papa para las obras de caridad, ha continuado entregando personalmente alimentos de parte del Santo Padre a la gente que vive en la calle, al menos, dos veces por semana. Además, Krajewski ha atendido personalmente, sobre todo durante la primera ola de coronavirus, las diferentes realidades eclesiales en Roma, como el reparto de productos alimenticios de primera necesidad (leche y yogurt) de las villas pontificias de Castel Gandolfo.

En invierno, el prelado de 55 años recorre cada noche las calles de Roma para llevar mantas y un plato caliente a las personas sin hogar que sobreviven en las calles de la capital italiana. Organiza almuerzos en compañía del Pontífice y ha puesto en marcha un ambulatorio que de asistencia sanitaria a quienes no pueden pagarla. Dedica la mayoría de su tiempo a los "sin techo" a los que ha instalado duchas y alojamiento en la Ciudad del Vaticano.