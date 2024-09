Así ha sido el encuentro del Papa con niños discapacitados en Dili: "Nos enseñan a cuidar y a dejarnos cuidar"

Durante su segundo día en Timor Oriental, el Papa Francisco ha visitado la escuela Irmãs Alma, un centro dedicado al cuidado de niños discapacitados y gravemente enfermos. Esta escuela, que se encuentra en el centro de la ciudad de Dili, capital del país, fue fundada por las hermanas de la Asociación de Instituciones Misioneras Laicas en los años 60.

El Pontífice ha conocido a las religiosas que se ocupan de esta escuela y a los más de cincuenta niños ingresados, que le han recibido con canciones y regalos. Francisco, sentado con algunos de estos pequeños a sus pies, ha explicado que estos chicos "dan el testimonio de dejarse cuidar y nos enseñan cómo dejarnos cuidar por Dios y no por tantas ideas, planes o caprichos".

Además, ha añadido que “sin amor, esto no se puede entender. No podemos comprender el amor de Jesús si no empezamos a practicar el amor. Compartir la vida con los más necesitados es un programa, vuestro programa, es el programa de todo cristiano”.

"Silvano nos enseña a cuidar"

Durante la visita, el Papa ha pedido conocer especialmente a Silvano, un niño de siete años que estaba en una silla de ruedas y que padece una grave enfermedad neuromotora: "Silvano nos enseña a cuidar. Le vemos la cara, le vemos durmiendo en paz y así como él se deja cuidar, tenemos que aprender a dejarnos cuidar por Dios que nos quiere dentro".

Antes de despedirse, Francisco ha saludado uno a uno a los padres que sostenían en brazos a sus niños enfermos o discapacitados y ha regalado a la escuela una estatua de la Natividad: “Miren con atención: San José cuida a la Virgen, y la Virgen cuida a Jesús. La persona más importante es la que más se deja cuidar: Jesús se deja cuidar por María y José. No lo olvidéis: debemos aprender a dejarnos cuidar, todos, como ellos se dejaron cuidar”.

Francisco continuará su jornada con la visita a los religiosos en la catedral de María Inmaculada y después una misa en la explanada de Tasitolu en la se esperan cerca de 750.000 personas.