El Vaticano ha compartido las primeras imágenes de los restos mortales de Benedicto XVI en la capilla del Monasterio Mater Ecclesia, su casa durante los últimos 10 años de su vida.

La ciudad del Vaticano acogerá a partir de mañana lunes la capilla ardiente de Benedicto XVI, fallecido ayer a los 95 años, donde los fieles podrán honrar su recuerdo y despedirlo. El funeral, presidido por el Papa será el próximo jueves 5 de enero, a partir de las 9:30h.

Las primeras imágenes de Benedicto XVI difundidas este domingo por la Santa Sede le muestran yacente en una sala del monasterio, acostado sobre dos cojines, bajo un gran crucifijo y junto a un cirio encendido, un árbol de Navidad y un Portal de Belén. Viste los paramentos pontificales: la sotana blanca y la casulla roja, en sus manos tiene un rosario y sobre su cabeza la mitra.



Su testamento espiritual

Tras el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, se ha hecho público su testamento espiritual, un texto que escribió el 29 de agosto de 2006, poco más de un año después de que le nombraran pontífice. En él, hace un repaso de su vida, agradeciendo a todos los que le han acompañado e invitando a todos los integrantes de la Iglesia a mantenerse "firmes en la fe".

Tras las palabras de agradecimiento a su familia y tras recordar sus orígenes en Bavaria, el Papa emérito también pedía perdón a todos aquellos que hubiera podido ofender a lo largo de su vida: "A todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón".

En su testamento espiritual, Benedicto XVI se dirigía a "todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio" y les mandaba un claro mensaje: "¡Manténganse firmes en la fe! ¡No se dejen confundir!". Unas palabras que desgranaba poniendo el foco en la ciencia y la teología: "A menudo parece como si la ciencia fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo, y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia".