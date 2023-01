Julián Barrio destaca la calidez de Ratzinger: "Hablaba al corazón sin perder fuerza su discurso teológico"

El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio,ha destacado “la fidelidad a Cristo, la gozosa adhesión a su divina voluntad y una profundad experiencia de fe” han sido las características que han definido la existencia de Benedicto XVI, a quien el titular de la archidiócesis gallega ha calificado como “gran intelectual y gran pastor de la Iglesia”.

"Veía el relativismo como una amenaza para el hombre"

En la homilía de Barrio durante la misa funeral que se ha celebrado en la catedral de Santiago por el Papa alemán, ha remarcado la búqueda por parte de Ratzinger a “Dios en sí mismo”. “Nos habló de Dios y ahora habla a Dios de nosotros. Vio la realidad con los ojos del corazón, y no se olvidó de acoger la luz que viene de lo alto, previniendo contra el relativismo en el que veía una amenaza para el hombre y un riesgo para la sociedad", ha sostenido.

A juicio del arzobispo de Santiago, Benedicto XVI supo mirar más allá del corto plazo, vislumbrando cuales serían los grandes retos de la sociedad: “Proclamó que Dios no es un rival del hombre, que la religión no dificulta el desarrollo de los dones naturales y que la fe no lucha contra la razón”, ha subrayado.

Julián Barrio ha destacado también el trabajo de Ratzinger como un “humilde trabajador en la viña del Señor” lo que le permitió proyectar un imagen de figura carismática y atrativa que “inspiraba bondad, cercanía y calidez. Hablaba al corazón sin perder fuerza su discurso teológico”, ha opinado.

"Rebajar las exigencias del Evangelio es rebajar al ser humano"

Durante su alocución, el prelado ha recordado la visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela durante su Pontificado, haciendo hincapié en el momento en el que hizo un discernimiento sobre los problemas que afectan a la Iglesia y a la sociedad, inicando que la fe en Cristo da sentido a la vida del ser humano: “Estaba convencido de que rebajar las exigencias del Evangelio es rebajar al ser humano. Esto le dio fuerza para vivir la pasión por la verdad, siguiéndola y poniéndose a su servicio para dar esperanza a nuestro tiempo”, ha recogido el arzobispo de Santiago de Compostela.

El titular de la archidiócesis gallega no ha dudado en poner de relieve el afecto que la Iglesia de Santiago siente por Ratzinger, y ha recordado a su vez “la reflexión serena sobre peregrinación, Europa y el compromiso cristiano” que mostró en su visita a la capital de Galicia.

“Ahora sentimos la necesidad del corazón de agradecerle con nuestro afecto y oración el legado que nos ha dejado. Ante su muerte, participamos del olor compartido en los hijos de la Iglesia y en todas aquellas personas sensibles al testimonio de una vida con el testimonio de la verdad y el servicio en la caridad”, ha agregado Barrio en su homilía.