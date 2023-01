Giovanni Maria Vian, exdirector de L’Osservatore Romano: “Benedicto XVI fue un Papa que nos enseñó cómo vivir”

“Benedicto XVI me dio un encargo del que yo nunca pensé en la importancia del cargo que tenía para no asustarme. Allí estuve 11 años, 5 años con Benedicto y 6 con Francisco y tuve el privilegio de dirigir al observatorio romano en su 150 aniversario. El 5 de julio de 2011, cuatro días después del aniversario, tuvimos la última visita de un Papa y estuvo dos o tres horas con nosotros. Además tuve el privilegio de asistir a un cambio de pontificado que nunca se había dado de esta forma en la historia después de la renuncia”, con estas palabras se expresaba el que fuera director de L’Osservatore Romano,Giovanni Maria Vian, en una entrevista con Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y Vaticano.

A lo largo de su mandato en L’Osservatore, Vian explica que “siempre he sido libre, sea con Benedicto XVI o con Francisco. Conocía el ambiente y el diario desde hace mucho tiempo y me manejaba con cierta seguridad, o mejor dicho, con cierta prudencia, pero sin problemas especiales. Con Benedicto XVI siempre he tenido relación con Secretaría de Estado, que es lo natural y a veces con el secretario particular del pontífice”.

La renuncia

En el tema de la renuncia de Benedicto XVI, explica que “yo me enteré un poco antes, no mucho antes. Fue muy reservada la noticia, yo creo que antes del anuncio éramos siete u ocho personas que estábamos al tanto. Lo que hice fue irme a casa, yo en aquel momento vivía en el Vaticano y era una mañana fría, gris y me puse allí a escribir el editorial, porque nunca escribí un editorial antes, el único fue justo para preparar la elección. Y es un editorial un poco general hablando de la sucesión apostólica, pero sin saber quién era evidentemente el elegido. Fue una mañana muy especial, pero por otra parte bastante tranquila, porque la realidad Benedicto XVI lo había anunciado dos años y medio antes en ese libro Luz del Mundo, donde habla con toda tranquilidad de la oportunidad que un Papa renuncie cuando ve que no puede más”.





Deuda de la prensa mundial con Benedicto XVI

Sobre si considera que el periodismo mundial ha sido injusto con Benedicto XVI, afirma que “la deuda es muy fuerte. He tenido relación con muchos periodistas, sobre todo no italianos y en lo que he podido les he ayudado, pero sí quedando en mis límites. Y me di cuenta de que era muy difícil para ellos. Yo creo que hay que ayudar a entenderlo y esto no se hace porque el Vaticano piensa ser un mundo aparte, un mundo, además, que está por encima que ni mucho menos, es un mundillo”.

“Siempre dijo la verdad”

En relación a la decisión de dimitir, Vian, gran experto de la información religiosa, expone que “él realmente no podía más, yo fui el primero en escribir en el editorial de ese día 11 de febrero de 2013, lo pude escribir con toda seguridad, el Papa había decidido renunciar durante su último viaje América, o sea el viaje a México de 2012. Ratzinger siempre fue un hombre que dijo la verdad, no se escondía, y en la entrevista en el libro Luz del Mundo, en donde habla de la renuncia, dice que no hay que irse para solucionar un problema, para evitar un problema, para escaparse o para fugarse”.

Por último, el periodista y escritor indica que “el Papa fue un profesor, un cristiano profesor que nos enseñó a cómo vivir y a cómo morir. Creo que va a tener un destino como el de Pablo VI, que ha sido para mí el Papa más importante de la historia contemporánea y quizás, uno de los más importantes de toda la historia”.