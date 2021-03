El testimonio de conversión de Ángel López tras encontrarse con una procesión en la cárcel: "Empecé a llorar"

Ángel López Berlanga se define como un ciudadano español y una persona normal. Su testimonio de conversión ha impactado a muchas personas. Con el título ‘Ten esperanza, un ladrón se salvó’ la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) lanza esta campaña durante la Semana Santa hasta el martes de Pascua. Mientras cumplía su condena, Ángel se encuentra por azar con una procesión en el centro donde estaba preso. Ante esta manifestación de religiosidad se inicia su proceso de conversión.

En un momento de su vida transportaba droga. Empezó a vivir a un nivel de vida muy alto, por encima de sus posibilidades, y a contraer deudas, que para poder cubrirlas necesitaba dinero. “Me ofrecían un dinero extra, y claro, pues hice un viaje y me salió bien, hasta que me cogieron”, explica en el vídeo de la campaña.

Después de dos años de juicios y pruebas le condenan a 12 años en Perú, donde primero le llevaron a una carceleta, que es la cárcel provisional en la que meten a las personas antes de entrar en un juicio. Pasa varios trámites e ingresa en prisión. Ángel relata que ese tipo de sitios eran terribles e inhumanos: hacinados de gente y con un olor insoportable. “Muero aquí, punto. O me da igual todo”, pensó.





“Sin darte cuenta vas haciendo cosas que no son correctas, y llega un momento en que tu propia conciencia no te deja dormir”, asegura el protagonista del testimonio. Al intentar coger dinero de un pabellón se pasa y se cuela por seguridad. De pronto, se encuentra en una procesión, un lugar en el que no tenía que estar. Tuvieron que pasar por todo el pabellón para poder salir. Cuando vio a un chico con un diente de oro y con la Cruz sobre los hombros se impresionó: “Empecé a llorar”.

“¿Cómo iba a explicar esto? ¿Cómo iba a decir a mi familia que he conocido a Dios?”, se preguntó Ángel. Muchas veces ha vivido momentos de alta carga, y hasta se ha llegado a sentir más libre dentro de presión que cuando había estado en la calle.

Ese hombre de la Cruz pudo pedirle entrar en el Reino, que es lo que tenemos que pedir todos. “Acuérdate de mi cuando estés en tu Reino”, palabras de san Dimas, el buen ladrón. A lo que el Señor le respondió: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso” (San Lucas 23, 42-44).

Ángel López Berlanga terminó su condena en enero 2021, en España: “He recuperado a mis hermanas, a mis padres, a mi exmujer y a mi hija”. Tras su conversión, ayudó a muchos compañeros a salir adelante y a conocer a Cristo. A día de hoy vive en España, y ha sido perdonado por su familia y por Cristo. Anhela el Reino de los Cielos.





¿Dónde puedes acceder al testimonio de conversión de Ángel López Berlanga?

En más de cuarenta ciudades españolas se podrá acceder en 400 marquesinas y anuncios en paradas de Metro al testimonio de conversión de Ángel López Berlanga. La creatividad de la campaña es una ilustración del Gólgota, con el mensaje TEN ESPERANZA, UN LADRÓN SE SALVÓ y un código QR para que todo el mundo pueda ver en sus móviles el testimonio de Ángel López Berlanga. Es un mensaje de esperanza para recordarnos que todos estamos llamados a la vida eterna, igual que san Dimas, el buen ladrón.

La campaña estará presente durante toda la Semana Santa hasta el martes de Pascua en las ciudades de Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Salamanca, Burgos, Valencia, Zaragoza, Alicante, Almería, Cádiz, Castellón, Oviedo, Murcia, Pontevedra, Vitoria, Gijón, Granada, Huelva, Valladolid, Pamplona, León, Logroño, Gerona, Lérida, Cuenca, Albacete y Madrid. Además, también estará en las localidades de Sabadell, Badalona, Elche, Alcoy, Lorca, Alcobendas, Boadilla del Monte, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y en el Metro de Madrid.









La ACdP convierte en un Vía Crucis las marquesinas de Málaga

Además, en el centro de la ciudad de Málaga, la ACdP ha dispuesto un Vía Crucis. En sus calles estarán disponibles las estaciones en varias marquesinas con un código QR que enlaza a los textos que propone el Vaticano para esta práctica.