Vito Fiorino, el heladero de Lampedusa que salvó a 47 migrantes en mar abierto: "Esa noche cambió mi vida"

Vito Fiorino es un heladero en la isla de Lampedusa, una isla en el medio del Mediterráneo a menudo salpicada por la muerte de incontables inmigrantes que tratan de llegar a Europa aventurándose desde las costas norteafricanas.

La vida de Vito cambió un 3 de octubre de 2013, tras el naufragio de un barco con cientos de inmigrantes de los que morirán más de 360. Vito se encontraba aquella noche navegando junto con unos amigos y acudió al rescate, salvando a 47 personas, la más joven de 13 años, pero viendo morir a muchos otros.

Vito participará el lunes, 14 de febrero, en el colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones en un encuentro internacional formativo sobre migraciones titulado “El arte de la acogida: identidad y relación”. En ECCLESIA hemos tenido la posibilidad de hablar con él para conocer su historia y volver atrás en el tiempo, a ese 3 de octubre de 2013.

Han pasado muchos años desde aquella noche, que usted ha contado muchas veces en tantas ocasiones. ¿Qué quedó imborrable en tu mente? ¿Cuál es la imagen fija que no puedes borrar?

La primera imagen que no puedo borrar de mi mente es cuando, frente a mí, vi a toda estas personas en el mar que estaban pidiendo ayuda, con los brazos levantados hacia el alto que necesitaban ser rescatados.

Es la imagen que llevo dentro y te puedo decir que cuando tengo algún problema, por ejemplo yo sufro mucho en el avión o cuando se cierran las puertas empiezo a sentir claustrofobia, pues en esos momentos cierro los ojos y vuelvo a ver a todas estas personas frente a mí y me digo: “Esos eran problemas, no los tuyos Vito”.

¿Se puede decir que en la vida de Vito Fiorino hay un antes y un después del 3 de octubre?

Absolutamente no, no es arriesgado decir que hay un antes y un después. Sigo trabajando en la heladería en Lampedusa, pero mi vida cambió mucho desde ese 3 de octubre de 2018.

¿Sigues en contacto con las personas a la que has salvado la vida?

Siempre, todos los días. He ido muchas veces a visitarlos a Suecia y vienen ellos a visitarnos todos los años el 3 de octubre, cada año alguno de ellos.

En los primeros años que alguno de ellos tenía problemas económicos en Estocolmo incluso les pagué los billetes de avión para que vinieran a Lampedusa cada 3 de octubre. Siempre estoy en contacto con ellos. Todo el año me mandan mensajes donde me dicen “te quiero”, “mi papá”...

Si tuvieras la posibilidad de volver a esa noche, ¿lo harías todo de nuevo como aquella noche?

Si tuviera esa oportunidad haría mucho más.

Hace unos años habéis inaugurado en Lampedusa un memorial en recuerdo de las víctimas. ¿Qué significa ese monumento para ti?

Quería construir un memorial porque no podía aceptar que todas esas personas, que yo vi muertas en el mar, estaban enterradas en los cementerios en Sicilia con unos números, sin nombres. Yo creo que con un número no se puede enterrar ni a un perro. Y entonces pensé que tenía que hacer algo, tenía que crear un monumento para recordarlos y dar la posibilidad a familiares, amigos, gente común de poder pararse frente a este monumento para leer los nombres de los fallecidos.

Y junto a los chicos que salvé, logré obtener los nombres de las personas que habían fallecido ese día. Lamentablemente, me faltan dos nombres en este memorial, había 368 personas y encontraron 366, pero las otras dos personas saben muy bien que están en nuestros corazones.

Vito, el lunes participarás a un encuentro internacional en un colegio en Torrelodones sobre el “arte de la acogida”. ¿Qué significa para ti la acogida?

Acoger significa "saber acoger". Acoger a una persona, intentar ayudarla, intentar entender sus problemas. No basta con decir que hoy han llegado a Italia 800 personas. Si no eres capaz de gestionar a esta gente no hace falta decir eso.

Cuando yo salvé a esta gente estaba en condiciones de poder ayudarlos, otras naciones saben cómo acogerlos, hacerlos estudiar, darles un trabajo. En Italia no sabemos cómo hacerlo.

Durante el encuentro tendrás la oportunidad de escuchar a muchos jóvenes. ¿Qué intenta transmitir a quienes son el futuro de Europa?

Yo intento decirles a los jóvenes que tienen que pensar en su futuro, que es lo más importante. Justo ayer hablé con una clase de la ESO y me dijeron que habían adoptado a un “justo”. Fui nominado “justo entre las naciones” en 2018, este título no me importa mucho, pero me alegra serlo porque dicen que quien salva una vida, salva el mundo entero.

Han pasado muchos años desde ese 3 de octubre de 2013. ¿Hay algo positivo que nos pueda hacer ver el mundo con esperanza?

Por supuesto y te puedo decir una última cosa.

Lo más bonito de todo es que hoy sabemos con certeza que los chicos que hemos salvado esa noche están creando familias y están naciendo niños. Es lo más bonito que pueda suceder: la vida sigue para ellos y para sus familias y ojalá pueda seguir para las miles de personas que viven en estos “campos de concentración” que están por toda Europa y que las naciones del mundo ayudan en todo. Deberían empezar a entender que tal vez amar significa otra cosa.