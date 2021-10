La reina Letizia y el Papa participan en Roma en el Foro Mundial de la Alimentación organizado por la FAO

El Papa Francisco, la Reina Letizia como embajadora de Buena Voluntad de la FAO y otras autoridades como el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada participarán en el Foro Mundial de la Alimentación que se va a organizar desde este viernes, 1 de octubre, hasta el próximo 5 de octubre por la FAO.

El evento tiene como objetivo facilitar la colaboración y la búsqueda de soluciones reales para abordar los desafíos urgentes que enfrenta el mundo a través de la participación de miles de jóvenes. Se han organizado concursos, consultas, exposiciones y todo tipo de eventos locales, regionales y globales en colaboración con asociaciones, influencers, instituciones y empresas de todo el mundo, con el objetivo de impulsar una transformación global de los sistemas agroalimentarios gracias a los jóvenes.

Lo que buscan los participantes es poner en valor y fomentar ideas, investigaciones y proyectos innovadores en el campo de la producción, distribución, cocina, educación y formación, tecnología e innovación, arte y política. En este sentido, la FAO ha incidido que el evento ha sido creado y dirigido por jóvenes procedentes de todo el mundo para iniciar un movimiento mundial que transforme los sistemas alimentarios, proponer soluciones tangibles que apoyen la erradicación del hambre en el mundo y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, el Foro proporcionará una plataforma para integrar y empoderar a los jóvenes con objeto de transformar los sistemas agroalimentarios y contribuir a alcanzar los ODS, en particular el ODS 2 (hambre cero).

El director de la FAO, Qu Dongyu, afirmó que este eventos reunirá en Roma a los jóvenes para “no solo escucharlos, sino implicarlos” en la transformación de los sistemas alimentarios. Este foro, que se celebrará hasta el 5 de octubre, reunirá a grupos de jóvenes para "generar conciencia, promover el compromiso y movilizar recursos en apoyo a la transformación", unos días después de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas de septiembre en Nueva York.

Qu Dongyu recordó que la cumbre de la ONU sirvió para centrar los esfuerzos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de lograr el hambre cero y acabar con la pobreza antes de 2030 y especificó que, para "implementar estos objetivos, la única solución es la juventud". "El futuro pertenece a los jóvenes, sois nuestra esperanza, con nuevas perspectivas y mentalidades para un cambio sostenible", afirmó Qu en una rueda de prensa telemática para presentar el foro, promovido por el Comité de la Juventud de la FAO.

?? The first @World_FoodForum, powered by global youth, is around the corner!



1-5 October be ready for a series of virtual events that include...



??Musical performances

??Cooking shows

??Masterclasses & ... much more!



Register here ????https://t.co/bOMFzrUCEb#WorldFoodForumpic.twitter.com/omlho0n4Y1