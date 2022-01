Los obispos de la Unión Europea celebran la elección de Roberta Metsola: "Es una persona brillante"

El card. Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, ha enviado un mensaje con motivo de la elección de Roberta Metsola como presidente del Parlamento Europeo este martes, 18 de enero.

“En nombre de los obispos de la Unión Europea, me gustaría expresar mis más sinceras felicitaciones a Roberta Metsola por su elección como presidente del Parlamento Europeo. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella y reconocemos sus cualidades: es una persona brillante que sin duda sabrá cumplir este importante rol institucional de manera notable. Esperamos continuar esta colaboración por el bien común, acercando las instituciones públicas a los ciudadanos europeos, haciendo a los jóvenes protagonistas de la política europea y promoviendo políticas centradas en la persona humana, la familia y la comunidad”, escriben los obispos en su comunicado.

?? Congratulations to the new @Europarl_EN President @RobertaMetsola! @cardinal_jch: "brilliant person who will certainly fulfil this important role in an excellent manner. We look forward to continuing our collaboration for the common good".



