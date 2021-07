Liberado el Padre Cástor Álvarez, detenido y agredido en las manifestaciones de Cuba del pasado domingo

Cuba vive estos días una tensa calma, sin servicios de internet móvil y con fuertes controles policiales en las calles de La Habana tras la ola de protestas contra el régimen que impera en el país caribeño.

Más de 50 personas permanecen detenidas, aunque según los medios locales podrían superar el centenar. Es el caso de la corresponsal de ABC, Camila Acosta, detenida poco después de informar sobre las protestas en el país.

Quien sí ha sido ya liberado este lunes es el Padre Cástor Álvarez Devesa, sacerdote de la Archidiócesis de Camagüey que fue golpeado y detenido durante las manifestaciones cuando trataba de defender a unos jóvenes que habían participado en las protestas. La liberación ha tenido lugar gracias a las gestiones realizadas por Mons. Willy Pino, arzobispo de Camagüey.

Tal y como se ha podido saber, el religioso permaneció retenido durante la tarde y la madrugada del domingo en la estación policial de Montecarlo, acusado de desorden público. En declaraciones a ‘ACI Prensa’, el Padre Rolando Montes de Oca afirmó que Cástor Álvarez Devesa fue liberado tras “una larga gestión del Arzobispo que ha estado prácticamente el día entero en ello”.

Sin embargo, señaló que “de los demás manifestantes que han sido apresados no tengo noticias, no sabemos ni siquiera dónde están”. “Luego de las protestas, fueron a casa de algunos manifestantes y se los llevaron. Entre ellos de un seminarista de Matanzas que se llama Rafael Cruz Débora, entraron a su casa a las cinco de la mañana, dicen que violentamente y se lo llevaron y no sabemos dónde está”.

En Camagüey también fueron detenidos los jóvenes Yasmani González Aguilar, Leonardo Fernández Otaño, Manuel Alejandro Rodríguez Yong, Neife María Rigau Chiang y Henry Constantín. Asimismo, una fuente vinculada a la Iglesia en Cuba indicó que “los jóvenes católicos Manuel Yong y Leonardo Fernández fueron trasladados presos en La Habana”.