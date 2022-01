El Ayuntamiento de Nueva York ha rebajado a 17 el número de muertos en el incendio ocurrido el pasado domingo en una torre de viviendas del barrio del Bronx, a lo que se suman decenas de personas que permanecen ingresadas en los hospitales en estado grave. Ocho de los fallecidos son menores de edad.

El incendio tuvo su origen en un radiador eléctrico estropeado de una de las viviendas dúplex del segundo y tercer piso. Los habitantes huyeron del apartamento, pero dejaron la puerta abierta, lo que permitió que se extendiesen las llamas.

Las imágenes que han dejado las llamas son tremendas. Algunas de ellas se han hecho virales, como el rescate de un bebé por parte de un bombero. El vídeo, que fue grabado desde un edificio aledaño al incendio por una ciudadana, se puede observar cómo el bombero sostiene al pequeño para atravesar juntos una escalera de rescate.

HARROWING RESCUE: An FDNY firefighter was caught on camera rescuing a baby from a deadly Bronx apartment fire that killed more than a dozen. "New York City Fire Department don't play," said Tanisha Ashe as she recorded the video. https://t.co/wJDegKkwaE pic.twitter.com/90YxkNp765

Por su parte del arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, visitó la zona de la tragedia para “ver cómo puede ayudar la Iglesia”, y agradeció a Dios por el trabajo del Departamento de Bomberos de Nueva York.

It doesn't get worse than what we witnessed in New York yesterday at that tragic fire in the Bronx. I’m visiting the scene with the fire companies that responded so that I might see how the Church can assist. Thank God for the @FDNY. pic.twitter.com/GnUMo2gQLZ