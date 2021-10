Un grupo de asaltantes saquean la sede de una diócesis en Chile: "No contribuye a resolver los problemas"

La diócesis chilena de Talca ha lamentado que en la noche del 18 de octubre un grupo de desconocidos saquearon e incendiaron las dependencias del obispado, en las cuales funcionan la Vicaría de Pastoral Juvenil o de Pastoral Social, entre otros.

Ante estos hechos la diócesis ha trasladado su gratitud a aquellos que “han expresado su solidaridad y apoyo. Ante todo, a quienes concurrieron al lugar con prontitud para controlar el incendio e impedir que el daño fuera mayor; a los vecinos, a los voluntarios de Bomberos, a Carabineros de Chile y al personal del obispado nuestra más sincera gratitud”.

En la nota de prensa difundida tras el saqueo, el obispado de Talca apunta que “ser víctimas de esta violencia irracional nos ayuda a comprender y solidarizar con el dolor que tantos han experimentado en circunstancias semejantes en el último tiempo. Pensamos especialmente en quienes se han visto afectados en sus fuentes laborales”.

Asimismo, manifiestan su convicción de que “la paz y el diálogo son el camino de la justicia y el desarrollo. De que la violencia no representa las aspiraciones de la inmensa mayoría del país pues no contribuye en nada a resolver los problemas de Chile, en particular de los más vulnerables”.

Pese a este contratiempo, la diócesis chilena remarca que continuarán prestando servicio a los más necesitados y “de anunciar con alegría el nombre de Jesús, Señor y Salvador”.

El ataque contra la sede del obispado de Talca se produce cuando se han cumplido dos años del “estallido social” que tuvo lugar en Chile para exigir al gobierno impulsar medidas que mejoraran la calidad de vida de la población. Sin embargo, también se registraron hechos de vandalismo y atentados contra la propiedad pública, privada y parroquias.

Desde octubre de 2019 varias iglesias han sido blanco del ataque de los encapuchados, como la parroquia de La Asunción, la parroquia de la Vera Cruz o la iglesia San Francisco de Borja que fueron completamente destruidas.

Además del obispado, los grupos de encapuchados destruyeron el mobiliario público, saquearon negocios y provocaron incendios. Además, las fachadas de varias iglesias fueron pintadas con consignas y se registró un incendio en un templo evangélico en el sur del país.