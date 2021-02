'Got Talent': la reacción de Risto Mejide deja una inesperada consecuencia para una de las concursantes

El pasado viernes, el programa ‘Got Talent’, presentado por Santi Millán, regaló uno de los momentos más emocionantes de su nueva temporada.Risto Mejide, Edurne y Dani Martínezse quedaron sin palabras tras la actuación de Elsa Tortonda, una chica de 16 años, que decidió cantar una versión del ‘Padre Nuestro’ con una voz que ha enamorado a los tres jueces.

Acompañada de toda su familia que siempre la apoyan, Elsa se notaba muy nerviosa antes de subir al escenario. Santi Millán tranquilizaba a la joven chica haciéndole ver su familia desde la zona de seguridad del plató.

“Mi sueño es vivir sobre un escenario, dedicarme a la música y disfrutarla” dijo Elsa presentándose ante el público y ante los tres jueces que tenían ganas de escuchar la voz de la joven chica de Badajoz.

El Padre Nuestro

Elsa sorprendió a todo el mundo cantando una versión del 'Padre nuestro', una saeta de Diana Navarro que emocionó al jurado, haciendo incluso que a la cantante Edurne se le escaparon alguna lágrima por la emoción.

La canción fue una versión de la oración cantada por Diana Navarro con el estilo popular andaluz conocido como “campanilleros” en su disco ‘24 rosas’ actualizando la versión clásica de La Niña de la Puebla.

Las lagrimas de Edurne

Tras la actuación todo el público se puso de pie gritando “pase de oro”. Nada más terminar de cantar, Edurne alabó la actuación de esta joven chica: “Qué preciosidad, qué delicadez, qué gusto al cantar, qué bonito todas las dinámicas que has creado y lo que transmites con canción. Es preciosidad”, han sido las palabras de Edurne.

También Dani Martínez admitía que “sobran las palabras, no hace falta decir nada. Lo has hecho con tanta tranquilidad, seguridad, disfrutándolo, transmitía mucha calma”.

Elsa nos sorprende cantando el 'Padre nuestro' y el plató enmudece ❤️ #GotTalent5https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/U15BYBNxF1 — Got Talent España (@GotTalentES) February 12, 2021

Apunten señores, ella es la nueva Rosalía. Su éxito empieza aquí y ahora. Imparable. — jmtena80 (@jmtena80) February 12, 2021

Talentazo

Mi familia la acabamos de ver y se nos ha puesto a todos la piel de gallina

Y es de la provincia de Badajoz, mi tierra ������ — Laura, pero no la de la canción (@Artemishater) February 12, 2021

La propuesta de Risto Mejide

También Elsa se emocionaba y dijo que "la música es algo tan bonito, escribir letras, transmitir. Estoy muy emocionada porque la canción ha sido un reto para mí, muy complicada y ver que ha merecido la pena me hace muy feliz. Son lagrimas de felicidad, no de tristeza”.

Risto también lo tenía claro: “Hoy aquí empieza ‘Got Talent’ sexta edición, gracias a ti”. Y, además, con sorpresa de todo el mundo, propuso a sus compañeros el pase de oro conjunto de los miembros del jurado que se levantaron los tres y, sin pensárselo, apretaban el botón dorado a tres manos provocando el pase directo a la semifinal de Elsa.

Estaba escuchando solo de fondo la televisión y es que ha comenzado a cantar y se me han puesto los pelos de punta. Que voz tan bonita tiene y cuanto talento! — LOVATIC.sys������️ (@LovaticsDdemii) February 12, 2021

"Lo tiene todo esta chica"

Toda la familia entró en el escenario para abrazar a Elsa que decidió agradecerlos: "Esto va para mis padres y mi para mi hermana, que siempre me apoyan en todo allí donde voy. Si no es por ellos, no estoy aquí".

Ya fuera del escenario los tres jueces seguían hablando de la actuación de la joven chica de Badajoz: “Que importante es lo de los padres que te apoyan, no lo tiene todo el mundo” dijo Edurne. “Lo tiene toda esta chica” admitió Risto Mejide.