La familia y los catequistas, ejes fundamentales en el camino después de la Primera Comunión

Durante este mes de mayo se siguen celebrando las Primeras Comuniones en toda España. Después de tres años de preparación, los niños viven un gran día en el que sienten que se van haciendo mayores y empiezan una nueva etapa de su vida

El año pasado la mayoría de las Primeras Comuniones se tuvieron que aplazar y se celebraron, de una forma muy diferente, una vez pasado el verano. Todavía ahora se siguen celebrando de manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados: distancia de seguridad, restricciones de aforo en las iglesias y el uso de las mascarillas en todo momento.













La gran pregunta de los catequistas

Los protagonistas de estas celebraciones son, sin ninguna duda, los niños. Pero, junto a ellos, hay otros protagonistas que muchas veces pasan en segundo plano y que tienen una importancia vital durante los años de preparación de los niños: los catequistas. Muchos de ellos se hacen la pregunta de siempre: “¿Volverán a aparecer los niños en la parroquia?”. Es muy importante que los niños entiendan que todo el recorrido que han hecho durante tres años no se acaba el día de la Primera Comunión.

Para empezar, es necesario hacerles ver que recibir este sacramento tiene un sentido espiritual. Es complicado hacer ver a los chicos, en una sociedad consumista como la actual, que lo más importante de este paso no es la fiesta o los regalos que se puedan recibir. Pero hay que hacer un esfuerzo por ello. A veces surge la duda de si es mejor esperar a que el pequeño madure un poco más y sea capaz de comprender la importancia de comenzar un encuentro con Jesús.

El camino de nuestra fe empieza por la Primera Comunión y es un camino que dura toda la vida. Seguramente hacer la Primera Comunión es una etapa importante y necesaria para cualquier niño pero el camino sigue. Se trata de poner los cimientos para la vida cristiana. Eso se llama iniciación cristiana, y la Primera Comunión no es más que una fase de este proceso.













La familia, eje fundamental en el camino después de la Primera Comunión

Otro eje fundamental para los niños en el camino después de la Primera Comunión es la de la familia. Muchos de los niños y niñas, una vez hecha su Primera Comunión, ya no van a la parroquia a la Santa Misa e interrumpen de este modo su proceso de iniciación cristiana, simplemente porque sus padres no los acompañan. Algunos volverán más tarde a la parroquia para prepararse al sacramento de la Confirmación y concluir su iniciación cristiana pero muchos otros no volverán a la parroquia.

Los padres tienen el deber de seguir acompañando a sus niños en el crecimiento de la fe acudiendo a la Santa Misa del domingo y participando en las actividades que la parroquia ofrece: grupos de poscomunión, actividades con otros niños, el escultismo etc...

Lo que sí es cierto es que con la Primera Comunión no tiene que acabar la fe de los niños. Del mismo modo que se dice que la boda es un día, y el matrimonio es toda la vida, se puede decir también que la primera comunión es un día, y el caminar en la vida cristiana es toda la vida también.