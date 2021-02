Así es la vida de Elsa tras triunfar en 'Got Talent' con su 'Padre Nuestro': "El whatsapp sigue sonando"

Cinco días después de adquirir popularidad gracias a la televisión, Elsa y su familia siguen digiriendo lo vivido en el programa de talentos 'Got Talent',que emite Telecinco la noche de los viernes.

La artista era Elsa Tortonda, que ya con tan solo 16 años da mucho que hablar, y lo seguirá haciendo en el futuro. No en vano hizo llorar de emoción a Edurne. Fue a raíz de la canción que interpretó la adolescente para ganarse al respetable: 'Padre Nuestro'.Los otros dos miembros del jurado, Risto Mejide y Dani Martínez, también se mostraron impresionados por lo que vieron.

El público, que sin ser jurado sabe captar donde hay talento, pedía a gritos el 'pase de oro’. Fue Risto quien se sumó al clamor popular y propuso a sus dos compañeros otorgarle a la joven el pase de oro conjunto. Y así fue como Elsa accedió directamente a las semifinales de la sexta edición de 'Got Talent'.

Desde entonces, las llamadas telefónicas, «los mensajes de whatsapp y las felicitaciones en las calles de la localidad pacense de Villafranca de los Barrosno cesan, tal y como ha reconocido en Aleluya la propia Elsa: “Mis padres y mi hermana flipan todavía, están asimilándolo. La gente me saluda por la calle alguna vez, me felicita y me da la enhorabuena. Ha sido un poco jaleo todo, porque no paran de llegar mensajes. Lo bonito de la música es que llega a la gente y le transmite”, nos cuenta.

Elsa nos sorprende cantando el 'Padre nuestro' y el plató enmudece ❤️ #GotTalent5https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/U15BYBNxF1 — Got Talent España (@GotTalentES) February 12, 2021

Pese a que el programa fue grabado el 16 de julio, Elsa no tuvo la oportunidad de ver su actuación hasta el mismo viernes 12 de febrero, al igual que el resto de espectadores. Estaba muy nerviosa mientras se veía en pantalla: “Estaba muy nerviosa, más incluso que cuando lo grabé. Pero me gusté. La primera vez que lo veía me recordaba a muchos momentos y prestas menos atención. Ya cuando lo ves más veces es cuando te fijas en los detalles”.

La elección de la canción que tanto emocionó al público y al jurado, 'Padre Nuestro', no estaba previsto con mucha antelación: “Ya en el confinamiento la canté durante la Semana Santa y, cuando me presenté a las pruebas de 'Got Talent' pensé que era una buena elección para demostrar en tres minutos todas las cualidades que tiene mi voz, porque implicaba dificultad y riesgo”, explica en Aleluya.

Aquel 16 de julio, la artista adolescente lo recuerda con cariño y como un día de nervios, que no cesaron hasta cinco minutos antes de la actuación. Ahí salieron todas sus fuerzas: “Mi cabeza decía que la canción podía gustar o no, sin término medio. Por suerte gustó, pero tenía miedo”, confiesa.

Y es que Elsa Tortonda lleva años para vivir momentos así, y otros que vendrán. Comenta que comenzó a cantar prácticamente desde que aprendió a hablar. Luego, con cinco añitos, empezó en un coro en la Escolanía: “Ya a los diez años empecé a recibir clases de canto individual, y hasta ahora”.

Una formación que ya está dando unos frutos extraordinarios. Es consciente de que queda mucho camino por recorrer en una industria nada sencilla, pero Elsa está decidida a que la música sea su vida: “Es lo que quiero. A mi edad tienes que elegir un futuro, la carrera que quieres estudiar... y a mi me gustaria que fuera la música”.

Ah, sobre la próxima actuación de Elsa en 'Got Talent' no pregunten, que nose puede adelantar nada. Mejor no se pierdan 'Got Talent' los viernes a partir de las 22h.