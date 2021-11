'El velo del silencio': el libro que relata los casos de abusos de conciencia a religiosas en los conventos

El periodista de los medios vaticanos, Salvatore Cernuzio, acaba de publicar un libro, 'El velo del silencio', publicado por la editorial San Paolo, que recoge experiencias de maltrato psicológico, verbal o mental, presiones, acoso y chantajes emocionales dentro de la vida religiosa.

11 religiosas y exreligiosas de distintas edades y lugares del mundo han compartido con el periodista su testimonio en un libro que cuenta además con el prólogo de la subsecretaria del Sínodo de los Obispos, sor Nathalie Becquart.

“Voglio rendere omaggio a queste donne che hanno coraggiosamente accettato di dare la loro testimonianza. Dobbiamo quindi ascoltarle, sentirle e prendere coscienza che la vita consacrata nella sua diversità può generare sia il meglio che il peggio” @SrNatBhttps://t.co/O4v6Hmfj1H — Salvatore Cernuzio (@SalvoCernuzio) November 23, 2021

'Aleluya' ha podido hablar con el periodista italiano que, antes de todo, ha contado cómo surgió la idea de este libro: “Lo empiezo a pensar después de vivir una experiencia personal al encontrarme con una querida amiga después de muchos años. Yo sabía que estaba en un monasterio y, como escribo en el libro, gracias a algunos amigos sabía también que estaba muy bien y que estaba viviendo su vocación con alegría y felicidad. En cambio me la encontré en la calle y casi no la podía reconocer. Esto me afectó muchísimo y me causó mucho dolor”.

Esta experiencia conmueve a Salvatore que decide así volver a recoger un tema que había apartado durante años, el de las religiosas expulsadas de sus congregaciones religiosas: “Era un tema que estaba en mi corazón”.

'Bienvenida mujer', la casa en Roma que acoge a ex-religiosas que acaban en la calle

'Donne, Chiesa, Mondo', suplemento femenino de L'Osservatore Romano había publicado un reportaje sobre unas casas refugio, 'Bienvenida mujer' – creadas en 2017 – por iniciativa del Papa y administradas por las religiosas Scalabrinianas, expertas en la ayuda a inmigrantes – para ex-religiosas que acaban en la calle. Además, 'La Civiltá Cattolica' también publicó para esas fechas un artículo del jesuita Giovanni Cucci sobre los abusos de conciencia, de poder y sexuales sufridos por las religiosas.

“Entonces decidí ir a buscar esta casa en Roma y ahí tuve el primer impacto con estos hechos muy dolorosos. Hablé con las directoras de esta casa que me contaron sobre los caminos de recuperación que se hacían en esta casa”, cuenta Salvatore.

Salvatore cuenta a 'Aleluya' sobre los testimonios que escuchó directamente de estas religiosas: “Todas sus historias vienen de experiencias diferentes, no solo por los lugares de origen o por la edad, sino también por el tipo de drama o maltrato sufrido. Cada historia es como si representase un problema de los muchos que afligen la vida consagrada. Hay quien ha sufrido una forma de racismo, quien ha sufrido una condición de salud que no se ha tomado en consideración o se ha utilizado como pretexto”.

El periodista de los medios vaticanos asegura haber sentido “tanto dolor”. Con algunas de ellas se vio cara a cara, con otras las nuevas tecnologías lo ayudaron, pero este dolor lo vivió “en todas las historias y, sobre todo, vi un una gran necesidad de contar estos problemas”.

“Algunos casos son objetivamente impactantes. Por ejemplo, una de las historias que más me llamó la atención es la de una joven que me contó como su superiora, casi como venganza por no haberle ayudado en su reelección, fue a hablar a las demás religiosas sobre lo que ella escribía en las valoraciones de las novicias. Estas dinámicas internas son las que más me impresionaron” cuenta Salvatore.

El prólogo de sor Nathalie Becquart, subsecretaria del Sínodo de Obispos

El prólogo del libro es de la subsecretaria del Sínodo de Obispos, sor Nathalie Becquart, una figura fundamental según Salvatore en este momento de la Iglesia: “Su ayuda ha sido fundamental porque Sor Nathalie representa un mundo de mujeres que en la Iglesia - como dice el Papa - necesitan más espacio y una mayor voz. Ella representa un gran signo para la Iglesia Universal”.

Salvatore tiene claro que sor Nathalie es “una mujer de profunda sensibilidad que tenía además experiencia en estos temas de los abusos en la vida consagrada femenina. No pude pensar en una alternativa, era solo ella. Ella puso mucha pasión en su prefacio, se involucró y quiso rendir un homenaje a estas mujeres”.

Lo más importante, según Salvatore, es que Sor Nathalie actualizó este tema “poniéndolo dentro el Itinerario Sinodal que estamos viviendo en todo el mundo. Ella tiene claro que, ante estos problemas que surgen en el mundo clerical, con una marcada dimensión jerárquica, el antídoto es el estilo sinodal, una Iglesia que se abra, que dialogue y tome a todos en consideración".

Tras la preparación, la escritura y la publicación de este libro, Salvatore tiene claro que lo que sintió lo llevará adentro durante muchos años: “He visto mujeres verdaderamente frágiles, todavía temblando frente a mí. Quería devolverle ese respeto y esa dignidad a estas personas, evitar cualquier escándalo. El primer mensaje que quería transmitir es que hay que respetar a estas personas, un respeto que muchas veces les ha faltado”.