Triste noticia para Cáritas Ucrania: tanques rusos destruyen la sede en Mariúpol y dejan 7 muertos

Este Lunes Santo Cáritas Ucrania-SPES informó de una noticia muy triste: siete personas fallecieron tras el ataque de unos tanques rusos que destruyeron el edificio de sus oficinas en la ciudad sitiada de Mariupol.

“Recibimos malas noticias: nuestra oficina de Cáritas en Mariupol recibió disparos desde un tanque y había gente en ese momento. Siete personas resultaron fallecidas, incluidas dos mujeres miembros del personal de Cáritas Mariupol”, indicó este lunes Cáritas a través de su cuenta de Twitter.

Cáritas Ucrania-SPES expresó sus condolencias “a los padres de las víctimas inocentes”. El personal de Cáritas en Mariupol señaló que el ataque ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando “había gente escondiéndose del bombardeo y buscando refugio seguro con nosotros”.

We received bad news: our Caritas office in #Mariupol was shot from a tank and people were there at the time. Seven people were killed, including two women staff members of @caritasmariupol. @SpesUkraine expresses its condolences to the parents of the innocent victims. pic.twitter.com/S27Gyxxdm2