TRECE pone este jueves su mirada en la libertad religiosa en el mundo en su 'Fuera de Foco'

TRECE emite este jueves, 22 de abril, desde las 21h, el especial 'Fuera de Foco' sobre el derecho a la libertad religiosa, junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un especial que realizará la cadena de televisión en la semana en el que la organización ha alertado sobre un empeoramiento de los datos respecto a 20218.

La libertad religiosa se encuentra en claro retroceso en el mundo. Son las conclusiones que ofrece el Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 que ha elaborado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.

El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), Javier Menéndez Ros, ha mostrado asimismo su "preocupación" por el "interés" del Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, de "cambiar la aconfesionalidad por un Estado laicista".

"En España está garantizada la libertad religiosa tanto en la Constitución como en diferentes leyes pero preocupa, respecto del Gobierno actual, el interés que tiene en cambiar la aconfesionalidad del Estado que se recoge en la Constitución por un Estado laicista donde la religión se aparte del lugar público, de la enseñanza", ha indicado Menéndez Ros, este martes, durante la rueda de prensa de presentación de la XV edición de su Informe sobre Libertad Religiosa.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de la reforma de la ley de educación y ha criticado que se ha hecho "sin consenso civil y sin contar con la comunidad educativa ni con la jerarquía de la Iglesia, quitando peso a la educación concertada y excluyendo la asignatura de religión del currículum académico".

Más de 2 años de trabajo

Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo (196) y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en seis idiomas. El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo se publica desde 1999 y es presentado a nivel internacional cada dos años en las 23 oficinas que tiene la fundación ACN en todo el mundo.

Un estudio que lleva más de 2 años de trabajo y un total de 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios de distintos que han analizado cada país del mundo siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa.

"Un derecho humano en caída libre"

Javier Menéndez Ros, director de ACN España, ha afirmado en la rueda de prensa de presentación del Informe que "la principal conclusión de este informe es que hay una paulatina regresión y empeoramiento del respeto a la libertad religiosa en el mundo. La gran pregunta que nos hacemos todos es si la libertad religiosa es un derecho humano en caída libre. Nosotros creemos que, desgraciadamente, así es".

El director de ACN España ha explicado detalladamente los números de este informe: "En 62 países del mundo sobre 196 se viola de forma sistemática la libertad religiosa. En 36 de ellos son países donde se discrimina en la vida social, en el acceso al trabajo, en la educación. En 26 países sufren persecución y se llega hasta el secuestro y el asesinato. El dato es demoledor, en 1 de cada 3 países no se respeta la libertad religiosa".

La situación del continente africano

Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, la población mundial sufre cada vez más violaciones a su derecho a la libertad religiosa. El 67% de la población vive en países donde se perpetran graves ataques a este derecho fundamental. La situación del continente africano empeora con preocupación por un incremento de la persecución.

"La aparente mejora de los conflictos en Oriente Medio ha hecho que grupos radicales islámicos se trasladen al continente africano. Se están produciendo situaciones límite y éxodos masivos de refugiados que, además tienen que hacer frente a la pobreza y a la covid-19. Es el caso de Burkina Faso, República Centroafricana, Nigeria o Mozambique" subraya el director de ACN España

Las agresiones a personas, a símbolos religiosos y a templos alcanzan un nivel preocupante

Javier Menéndez Ros destaca también que el laicismo y la intolerancia agresiva hacia lo religioso se está extendiendo en Occidente. Las agresiones a personas, a símbolos religiosos y a templos alcanzan un nivel preocupante. Además, algunos gobiernos suman medidas aún más restrictivas para las celebraciones litúrgicas que las impuestas por el coronavirus, coartando la libertad de culto y discriminando a los creyentes católicos.

"La covid-19 y todas las medidas de confinamiento que se han tomado en todos los países ha impactado en la libertad religiosa de cada país. En primer lugar, en la practica del culto. Se ha cometido una estigmatización religiosa como causante de la pandemia" ha explicado Javier Menéndez Ros.

El mapa de la impunidad

Marcela Szymanski, editora y responsable de ACN, ha advertido que "este mapa se parece demasiado al anterior que publicamos hace unos años. Lo que estamos contemplando es el mapa de la impunidad, de la no denuncia"

"Este informe y este mapa tiene como objetivo recordarnos nuestros derechos y no dejarnos despojar. Hemos hablado de cómo estas violaciones son fruto de años durante los cuales las victimas sentían que algo no iba bien pero no sabían como actuar. La perdida de derechos humanos es como un techo donde las tejas caen poco a poco hasta que llega la tormenta y lo pierde todo" ha subrayado la editora del Informe.

El mero hecho de recopilar ataques, nombres y gobiernos ya es un cambio. Para acusar a los autores de la violación sirve la recopilación de evidencias y así las cortes internacionales pueden entrar en acción. Las victimas necesitan ayuda para esto" ha afirmado Marcela Szymanski.

Premio a la libertad religiosa 2021

Javier Menéndez Ros ha entregado el Premio a la Libertad Religiosa 2021 al sacerdote Pedro Narbona, párroco de La Asunción y de la Veracruz en Chile: "Con muchísima alegría queremos destacar algo positivo y ver como personas, comunidades, muchas de ellas afrontan este tipo de persecución religiosa lo afrontan con espíritu evangélico y con ánimo de perdón y reconciliación".

"Ayuda a la Iglesia Necesitad en España se alegra de premiar su labor, respondiendo al mal con bien y a la agresión con el perdón" ha afirmado el director de ACN España