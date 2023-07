Un sacerdote mexicano denuncia la influencia del narcotráfico en el país: "Ha tomado control de varias zonas"

El sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha denunciado que el narcotráfico “ha tomado control de varias zonas, incluso estados del país”.

Al respecto, quien fuera rector de la Universidad Pontificia de México desde 2012 hasta 2021, puso como ejemplo lo que sucede en la ciudad de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán. En declaraciones a ACI Prensa, el religioso ha afirmado que cuando alguien desconocido llega a Apatzingán, “inmediatamente es escoltado, no discretamente sino abiertamente, por jóvenes en motocicleta que lo siguen hacia donde va, y si no hay mayor problema, lo dejan ir, pero si sospechan de algo, no se sabe qué puede pasar”, ha expresado.

Asimismo, el sacerdote ha lamentado que las autoridades civiles no controlen la actividad del crimen organizado: “Si no hay una situación de violencia, no actúan. No están inhibiendo el fenómeno, y entonces eso es muy grave”.

En el estado de Michoacán se pelean los territorios grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y Los Viagras.

Grupos distintos se han repartido otros estados del país. Entre ellos figuran el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Cártel del Golfo.

Preocupación por la violencia en México

México vive el periodo más violento de su historia moderna, y las cifras de homicidios del actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han superado a las de sus predecesores, sumando más de 156.136 hasta fines de mayo de 2023.

López Obrador reconoció el récord histórico en su conferencia de prensa matutina del 1 de junio, pero la atribuyó a “una mala herencia en seguridad” de los gobiernos anteriores.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, desde el 1 de enero de 1962 hasta el 2 de julio de 2023 en México hay 111.175 personas en esa condición. De acuerdo a cifras oficiales, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 suman 13.385 homicidios en todo el país.

El 29 de junio, en el poblado de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, fue asesinado Hipólito Mora, ex líder de autodefensas de Michoacán. El vehículo blindado en el que se transportaba fue acribillado y luego incendiado por los asesinos, que se cree pertenecen a la organización criminal Los Viagras.