El proyecto que devuelve la esperanza a las comunidades marginadas en los barrios más pobres de la India: "Compartimos el dolor"

La Organización para la reconstrucción de Aldeas en India, Village Reconstruction Organisation: VRO , es una ONG que tiene la intención de devolver la dignidad y reconstruir las vidas de todas las personas que participen en el proyecto, un perfil que suele coincidir con los sectores que más experimentan la máxima pobreza en el país asiático.

Para poder conocer con detalle cómo trabajan en la iniciativa, hemos tenido oportunidad de charlar junto al padre Velangani, sacerdote jesuita que conoce bien el funcionamiento de la organización:

"Trabajamos para los más desfavorecidos y marginados del país. Actualmente estamos en el estado de Vidisha, el más pobre de India. La comunidad con la que trabajamos se llama Yanadi y el trabajo fundamental es cazar ratas durante la época de la cosecha.

Es el trabajo que realizan en los campos agrícolas: familias enteras no tienen para comer y sus hijos no van a la escuela. Dependen completamente de sus terratenientes" explicaba el padre Velangani sobre la labor que llevan a cabo en la iniciativa desde hace ya diez años.

LA MEJORA EN LA VIDA DE LOS ALDEANOS, UNA DE LAS PRIORIDADES DE LA ONG 'VRO'

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado sobre cómo nace la organización y cuál es la historia que se esconde tras el trabajo: "El objetivo es buscar justicia para todas estas personas, esa es la misión que inició un jesuita belga, el Padre Michael Anthony Wendy, llegó a India como misionero y se formó en teología.

Fundó el Instituto Xavier de Ciencias Sociales y fue durante el gran ciclón de 1969, cuando tantas familias sufrieron las consecuencias del fenómeno. Decidió quedarse a ayudar en esa zona costera de la India, y hasta hoy, llevamos ya 54 años trabajando en ello. Estamos inmensamente involucrados en la mejora de la vida de los aldeanos" apuntaba nuestro invitado.

No se trata solo de darles materiales, si no de estar con ellos, trabajar con ellos y compartir el dolor" Padre Raju Velangani, responsable en la organización para la reconstrucción de aldeas (VRO)

"Nos centramos en la educación de los niños, en el desarrollo de jóvenes, mujeres y en construir casas para los que no tienen nada, para quienes viven los márgenes de los sucios canales, los identificamos y los unidos para que se conviertan en una comunidad unida, en estas cuatro áreas trabajamos", añadía el padre Raju Velangani.

"India está muy afectada por el sistema de castas, y esto provoca una degradación de humanos. Consideramos que un mejor pueblo puede construir un mundo mejor, entregar un material y desentenderse de responsabilidades, no dará un resultado deseado. No se trata solo de darles materiales, si no de estar con ellos, sufrir con ellos y sobretodo, asegurarnos que crecen juntos, y que todos compartimos el dolor, algo que solo la parte espiritual puede lograr", finalizaba el sacerdote jesuita Velangani, sobre el sentido que cobra la organización para la reconstrucción de aldeas pertenecientes a las regiones más pobres en India.