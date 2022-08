La presidenta de la Comisión Europea estará con los jóvenes en Taizé

El final del verano en Taizé estará marcado por una visita muy especial: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen estará allí el sábado 27 de agosto, para reunirse con la comunidad y dialogar con los jóvenes presentes esa semana. Además, ese mismo día, a las 17.00 horas dará una conferencia sobre asunstos europeos.

Los encuentros interncionales han vuelto a Taizé después de dos años marcados por la pandemia. Desde Semanas Santa más de 20.000 jóvenes han participado semana tras semana en las actividades que se ofrecen: oración comunitaria, compartir en grupos, talleres de reflexión, tareas prácticas...

The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, will be at #Taizé on Saturday, August 27.



Brother Alois reacts: "This visit, in the serious crises of the present time, will be a sign of hope."