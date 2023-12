El Papa a los jóvenes de Taizé: "Atreveros a construir un mundo diferente, de diálogo y apertura"

"Vivimos en un mundo lleno de ruido donde los valores del silencio y de la escucha están asfixiados. En este contexto los invito a redescubrir la dimensión profunda de la escucha". Así se lo ha explicado el Papa Francisco a los jóvenes de Taizé, que participan en el 46º encuentro europeo de fin de año en Liubliana.

"Escuchar es un acto de amor. Está en el corazón de la confianza. Sin escuchar, pocas cosas pueden crecer o desarrollarse. Escuchar te permite darle a la otra persona el espacio que necesita para existir", les ha explicado. Más aún, cuando "la violencia gana cada vez más terreno", en tiempos difíciles "caracterizados por conflictos y guerras, para atreverse a construir un mundo diferente, de escucha, de diálogo y de apertura".

Welcome! Dobrodošli!



