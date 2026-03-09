El Padre Pierre Rahi, párroco maronita del Líbano, muere víctima de un bombardeo: "Ahora está con Cristo"

¡Gente! Nuestra decisión final es que no nos iremos del pueblo, sin importar cuántas amenazas recibamos. Confirmamos que somos un grupo pacífico, no tenemos actividades militares ni instalaciones militares." Esas son las últimas palabras que tenemos registradas del párroco de Kleya, Pierre Al-Rahi, insistiendo en que no dejaría su pueblo por la guerra, insistiendo en que se quedaría junto a sus parroquianos a pesar de todo.

Y ese a pesar de todo está lejos de ser una frase hecha, Kleya está ubicada en una encrucijada geográfica muy compleja. Situada en el sureste del Líbano, está casi en la frontera entre Israel y los Altos del Golán, ese territorio que Israel ocupó a Siria en la Guerra de los Seis Días, en 1967 y, posteriormente, en la de Yom Kipur, consolidó allí su presencia. El sur del Líbano es un territorio muy conflictivo, allí se desarrolla la mayor parte de la actividad del grupo armado Hezbolá, que prácticamente ha construido un pseudoestado en la zona, desde la que trata de hostigar el norte de Israel.

Elaboración Lugar del bombardeo

Hezbolá es un grupo yihadista, de la rama chií del Islam, la misma que los ayatolás. Por eso, encuentra en Irán su aliado más poderoso, los persas son los que financian su actividad. Ese es el motivo que esgrime Israel para llevar acabo sus ataques en suelo libanés, ataques que han terminado con la vida de más de 400 personas, entre las que hay cerca de un centenar de niños. El ataque es indiscriminado, no cabe duda de ello, muchos de esos muertos, como los más de 80 niños asesinados, poco o nada tienen que ver con las milicias yihadistas, algo que ha hecho que organizaciones internacionales y ONG que operan en la zona denuncien la ofensiva como un crimen de guerra.

Demasiadas víctimas inocentes

Pierre Al-Rahi es una de esas víctimas inocentes, un ejemplo de lo que es estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, con la grandísima injusticia de que el sitio equivocado no es otro que su casa, su pueblo, su parroquia y que el momento es en el que más le necesita su gente. Al parecer, un grupo de militantes de Hezbolá habían llegado al pueblo huyendo de los tanques israelíes que han penetrado en la frontera libanesa. Para tratar de esconderse se metieron en las casas de los habitantes de Kleya, una localidad en la que el 98% son cristianos, el 92% maronitas. Según las informaciones que llegan del Líbano, un tanque israelí disparó contra las casas hiriendo a varios habitantes, entre ellos al párroco de la Iglesia local de San Jorge. La Cruz Roja les trasladó al hospital, pero Pierre no pudo sobrevivir y, finalmente, sucumbió a sus graves heridas.

El párroco de Kleya, Pierre Al Rahi

La conmoción en el pueblo es grande, su parroquia, la parroquia de San Jorge dirigida por Pierre Al Rahi hasta el día de hoy, es el lugar que les da esperanza en medio de un conflicto que arrampla con su modo de vida y les condena a temer por su vida cada segundo. Uno de los sacerdotes de la parroquia, Hanna El-Khoury, animaba a los vecinos a tener precaución de los desconocidos con los que se pudieran encontrar en el pueblo: "Cualquier persona que esté a nuestro lado ahora, que no sepamos qué hace ni quién es, es nuestro enemigo. Porque la situación es peligrosa. Que Dios te tenga en su gloria, Padre Pierre; su voz llegó antes que la de todos nosotros, y nuestra voz sigue a la suya. Y nosotros, en nombre de San Jorge, de la Señora nuestra Virgen y de Jesucristo, nos quedamos aquí y no nos iremos.", decía el clérigo maronita, recogiendo aquella última promesa del difunto párroco.

El golpe es duro y es una muestra de cómo la sociedad libanesa se ve obligada a pagar, hasta con su propia vida inocente, un caso especialmente habitual entre la comunidad cristiana (casi un tercio del país), los ataques y atentados de Hezbolá y la furia desproporcionada e indiscriminada de los israelíes, ansiosos por acabar con el grupo y sin importar a quién se lleva por delante en el intento. Lejos de compadrear con Hezbolá, en una de las últimas intervenciones de Pierre Al Rahi en redes sociales, el párroco celebraba las actuaciones del gobierno libanés contra Hezbolá y el despliegue del ejército para tratar de poner coto a la actividad armada del grupo: "nosotros no llevamos armas, solo las armas de la paz, del amor y de la oración", decía días antes de que un bombazo le hiriera de muerte.

Su relación con españa

Su muerte nos toca también en España. Nuestro ejército es parte muy importante de la misión FINUL que la ONU desarrolla en el Líbano. Nuestros cascos azules son muy queridos entre la población libanesa, porque han sido de gran ayuda en el apoyo y en la ayuda a una comunidad demasiado golpeada por la guerra. Es frecuente que los soldados españoles participen en operaciones solidarias, humanitarias en la zona y, en varias ocasiones, lo han hecho en Kleyaa, concretamente en la parroquia de San Jorge.

Pierre con militares españoles

Pierre tuvo mucha relación con la Brigada Aragón del ejército español, que participó en muchas operaciones y proyectos de suministro de medicinas para la población libanesa. En unas iniciativas en las que participaba y participa también Cáritas en su departamento libanés, Pierre siempre se mostró participativo, agradecido y, como se ve en la foto, feliz de la actuación española. Y es que el párroco de Kleya era muy consciente de cuál tenía que ser su papel, cuidar de los suyos, cumplir con la difícil misión de esparcir la esperanza y la paz en el lugar más conflictivo, violento y enquistado del mundo.