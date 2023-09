'Mirando al Cielo' llega a los cines de España: conoce la historia del 'Niño Cristero'

Durante la persecución religiosa en México ocurrida de 1926 a 1929, José Sánchez del Río, un joven de 13 años, hijo menor de una de las familias de mayor abolengo y respetadas de su natal Sahuayo, pidió la bendición de sus padres para enlistarse en el ejército cristero y luchar en defensa de su fe contra el ejercito federal del presidente Calles.

En un acto heroico durante una de las batallas fue capturado por haberle ofrecido su caballo a su general para salvarlo, y fue llevado a su pueblo para ser ejecutado por el cargo de alta traición a la patria. La paradoja de la historia es que la máxima autoridad del pueblo, el diputado Rafael Picazo, quien tenía que dar la orden de su ejecución era el padrino de José.

'Mirando al cielo' es una película de amor, perdón y traición, inspirada en hechos reales. Una historia que sin importar el sexo o la edad, cautivará la atención del espectador desde el primer momento; una entretenida y conmovedora historia en tiempos de persecución, donde el amor a Dios de una familia, fue más grande que sus miedos.

Antonio Peláez es el director de la película y ha estado este jueves en el programa de TRECE, 'ECCLESIA al Día': “Es una historia que tiene una serie de ingredientes muy interesantes […] presentamos la vida de José que defendió a la Iglesia y su fe teniendo en la mente siempre una frase que es muy conocida de él, “Nunca como ahora había sido tan fácil ganarse al cielo”. Él mostraba allí su fe y su integridad”.

La película ha estado en Estados Unidos, tuvo una muy buena aceptación y en México ha estado 10-11 semanas en los cines: “Nuestra mayor satisfacción son los comentarios y los testimonios de la gente. Tocar el corazón de la gente ha sido el principal reto”.

Laura Díaz Alonso es la productora de la película y asegura que han tenido que hacer “una gran investigación y nos basamos principalmente en la causa de beatificación que se hizo en Sahuayo, con gentes que vivieron y que constaron lo que vivió José y también hablando con familiares y amigos. Fue una ardua tarea, pero muy reconfortante porque es maravilloso ver alguien que es tan congruente con su fe, que está dispuesto a todo por defender lo que cree”.

Entre las invitadas al programa también se encontraba Paulina Sánchez del Río, sobrina-nieta del santo: “Es un honor ser familiar […] mientras más he ido conociendo su historia pues he sentido que es un honor y no es tanto una responsabilidad, sino un orgullo”.