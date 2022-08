Al menos 41 muertos y 14 heridos al incendiarse una iglesia copta en Giza, Egipto

Al menos 41 personas han muerto y 14 han resultado heridas por un incendio declarado este domingo en la iglesia copta de Abu Seifein (o San Mercurio) en la localidad de Giza, a las afueras de El Cairo, según ha hecho saber la Iglesia Ortodoxa Copta en un comunicado que cita a fuentes del Ministerio de Salud.

A fire in a church in the Egyptian city of Giza killed 35 people and injured 45, media reported.



The fire started during a mass in the church of Abu Sifin, where 5,000 people gathered. pic.twitter.com/1OT0BBvo8B