Marco Impagliazzo, presidente de Sant'Egidio: "La paz quiere ser un grito que supere el ruido de la guerra"

Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad Sant'Egidio, ha querido enviar un vídeo-mensaje a las vísperas del Encuentro Internacional “El grito de la paz. Religiones y culturas en diálogo”, la edición número 36, tras la histórica jornada impulsada por San Juan Pablo II en 1986.

La Comunidad de San Egidio traerá a Roma a partir del domingo a líderes políticos y religiosos para hablar sobre un tema fundamental en estos tiempos: la paz. El evento, que una vez finalizadas las restricciones por la pandemia volverá a tener una duración de tres días, del 23 al 25 de octubre, congregará a las grandes religiones mundiales en un tiempo en el que prevalece dramáticamente una realidad de guerra en Europa, junto a muchos otros conflictos que afectan a numerosos países del mundo.

“Estaremos todos juntos, en Roma, para hablar de paz. 'El grito de la paz' es el título de nuestro encuentro. Al fin y al cabo, la guerra, que hoy también afecta a Europa con la agresión a Ucrania, está haciendo mucho ruido. El ruido de las armas, de los bombardeos, el ruido que ahoga el lamento de los que sufren la guerra, de los que tienen algo que decir sobre la paz, pero su voz no puede llegar a los responsables de las acciones violentas, del comercio de armas, de las guerras mismas”, dice Marco Impagliazzo en el vídeo-mensaje.

Impagliazzo ha subrayado que han decidido dar este título al Encuentro Internacional “porque la paz quiere ser un grito, suave pero firme, que quiere superar el ruido de la guerra, porque la guerra es la madre de todas las pobrezas, causa tantos desastres, primero de todo la muerte de miles y miles de personas”.

