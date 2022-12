Mar Awa III: “Los llamamientos a las dinámicas sinodales no pueden utilizarse para abrir fisuras”

“Un programa eclesial sinodal es fecundo si ayuda a todos a caminar en la fe de los Apóstoles custodiada por la Tradición. Por ello, los llamamientos a las dinámicas sinodales no pueden utilizarse para abrir fisuras entre los miembros de la Iglesia en cuestiones de fe o de moral”, con estas palabras se ha expresado Mar Awa III, Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, quien ofrece unas coordenadas sugerentes y útiles desde una perspectiva oriental para mirar también hacia el proceso sinodal iniciado en la Iglesia Católica.

En una entrevista con la Agencia Fides, el Patriarca asirio critica las campañas de “demonización” de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de su Patriarca Kirill. Mar Awa también ofrece respuestas esclarecedoras y para nada descontadas sobre la condición de los cristianos en Oriente Medio, sobre la búsqueda de una fecha común para la celebración de la Pascua y sobre el camino hacia la plena comunión entre la Iglesia Asiria de Oriente y la Iglesia de Roma.

Sobre el criterio que guía el ejercicio sinodal, indica que “la dinámica sinodal de la Iglesia consiste en caminar juntos en la fe de la Tradición Apostólica. La modalidad sinodal sirve para preservar y confirmar la unidad de la fe en este camino, facilitándolo para todos y liberando a todos de cargas innecesarias y prácticas eclesiales que lo obstaculizan. Por tanto, el criterio para evaluar la validez y la fecundidad de un proceso sinodal es si este, en el tiempo presente y en la condición histórica actual, ayuda a todos a caminar en la fe de los Apóstoles custodiada por la Tradición”.

Voluntad de mantener la doctrina tradicional

“Tal vez se corra este riesgo al pasar de una gestión centralizada en la que todo está en manos de una sola persona a un modo sinodal de conducción de las dinámicas eclesiales. Sin embargo, el modelo sinodal practicado en las Iglesias de Oriente no es interesante porque estar más cerca de los sistemas modernos de gestión del poder, sino porque es más propicio para manifestar el consenso en torno al ‘Depositum fidei’, y para custodiarlo juntos. Una dinámica sinodal auténtica surge precisamente del hecho de que los obispos y todos los bautizados caminan juntos en la misma fe, y convergen en la búsqueda conjunta de las formas y prácticas más adecuadas para dar testimonio de esta misma fe en el tiempo presente. Me imagino que la mayoría de los obispos católicos también comparten el deseo y la voluntad de mantener la doctrina tradicional, también en temas como el matrimonio”.

Diálogo del Papa Francisco sobre el redescubrimiento de la fraternidad universal

“Tal vez algunos piensen que el diálogo sobre la fraternidad expresa una perspectiva idealista con pocas posibilidades de generar consecuencias concretas. También hablé de esto en mi encuentro con el Papa Francisco. Creo que estos encuentros y diálogos son útiles, aunque se queden solo en el plano de los deseos y las declaraciones de intenciones. Sin embargo, es reconfortante ver que el Papa y otros líderes de la Iglesia tienen en mente el destino de los cristianos de Oriente Medio, y por eso también tejen relaciones fraternas y diálogos con los líderes musulmanes. Incluso los compatriotas musulmanes, cuando ven a sus dirigentes dialogar con altos representantes de las Iglesias, pueden liberarse de prejuicios y sentimientos hostiles hacia los cristianos. Esto no resuelve mágicamente todos los problemas, pero ayuda mucho”.

Sobre las medidas adoptadas contra el Patriarca Kirill y la Iglesia Ortodoxa Rusa, expone que “el Patriarca Kirill me pareció muy sincero. Y en cualquier caso, la demonización de la Iglesia rusa o del propio Kirill no es correcta. Es el jefe de una Iglesia, no dirige la política del país. Y uno entiende que está en una posición muy difícil. Esto también debe tenerse en cuenta. La decisión de la Unión Europea de imponerle sanciones ad personam también es inapropiada, crea un grave precedente y contradice todos los llamamientos a distinguir las esferas eclesial y política, la Iglesia y el gobierno secular. Si se toma este camino, puede ocurrir lo mismo con otros líderes y exponentes de la Iglesia que son objeto de valoraciones negativas por parte de algunos aparatos políticos”.

Mar Awa confiesa que “expresé el deseo a Kirill de que se alcance pronto un alto el fuego y que se encuentre una solución para poner fin al sufrimiento de la población. Los ucranianos y los rusos comparten el mismo bautismo, beben de la misma fuente espiritual. Tampoco me pareció justificada la presión para marginar a los ortodoxos rusos en las reuniones ecuménicas, como se intentó en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) celebrada entre agosto y septiembre en Karlsruhe, Alemania. Siempre hay que dejar las puertas abiertas al diálogo. Mientras que si se sigue cierto razonamiento, habría que eliminar, por coherencia, a todos los capellanes militares que bendicen a los soldados enviados a la guerra, de un lado o de otro”.