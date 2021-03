Los tres consejos de una joven bloguera para evangelizar y triunfar en las redes sociales

A partir de su propia experiencia, una joven bloguera católica comparte tres consejos para mejorar la evangelización a través de las redes sociales. María Pía Moreno, que administra un blog sobre bodas llamado 'Velo de Vainilla', explicó que estos consejos nacieron a partir del episodio titulado “Jóvenes católicos en Internet”, del programa Cara a Cara que transmite EWTN y que es conducido por Alejandro Bermúdez, Director del Grupo ACI.

1. Crear el post uno mismo

Antes de compartir algo que tiene potencial evangelizador, Moreno se da unos minutos para hacer una breve reflexión. Luego escribe el post que va a publicar. Además del texto, acompaña el post con una imagen y coloca el enlace a la fuente para quienes deseen más información.

“Cuando estamos en una conversación en ‘el mundo real’ con nuestros amigos no nos la pasamos mostrándoles libros o artículos. Más bien, nosotros les describimos el asunto y las cosas que diremos las pasamos por nuestro filtro personal. Esto nos da autoridad frente a nuestros amigos. Ellos nos escuchan sabiendo quienes somos y la amistad que tenemos”, explicó.

Cuando comenzó a realizar este ejercicio, recuerda, “las reacciones no se hicieron esperar. Mis contactos se sintieron cómodos en comentar. Con ello empecé a ganar autoridad y respeto en estos temas”. Al omitir un comentario propio se pierde la oportunidad de “que surja una conversación o una repercusión visible. Sucede que en redes sociales le damos más peso a aquellas publicaciones de amigos que tienen más comentarios y likes”, explicó la bloguera.

2. Pensar en una persona en concreto

La segunda recomendación de Moreno es escribir “pensando en quienes están abiertos a la evangelización, en quienes sabemos que tienen ganas de acercarse a Dios y que tal vez tienen temor o vergüenza”. “Teniendo en mente a una persona en concreto a quien le escribimos nos quita el pánico escénico que pueden causar las redes sociales y nos ayuda a que sea más sencillo direccionar el tema”, indicó la bloguera.

Como resultado, comenzó a recibir mensajes de contactos de Facebook con los que no solía conversar y que la animaban a continuar con sus publicaciones. “Hay muchas ganas de Dios, de aprender; pero según veo, estas personas se sienten cohibidas por pensar diferente y prefieren no decir nada. Pero, cuando ven que alguien sale y habla o escribe se sienten identificados y poco a poco se fortalecen”, sostuvo. También la bloguera aconsejó que no hay que escribir pensando en los trolls o en las personas que podrían ser contrarias, porque de hacerlo así el texto parecerá escrito a la defensiva y podría terminar siendo poco auténtico.

3. Combinar posts personales y de evangelización

El último consejo que da María Pía Moreno es alternar las publicaciones de evangelización con otras personales para no terminar “saturando” a la gente. La bloguera sugirió, por ejemplo, avisar “que los próximos tres o cuatro posts serán sobre un asunto en específico” y “luego de un par de posts de evangelización, colocar una foto” de la familia, “con mi esposo, mi perro, un paisaje, etcétera. Esto es como decir ‘¡Hey, sigo siendo yo, María Pía, tu amiga!’”. “Esto humaniza nuestras ideas. Recordamos que somos primero humanos y luego lo que pensamos”, concluyó.