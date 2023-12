Los terroristas masacran a los cristianos de Nigeria: 170 asesinados en lo que llevamos de Navidad

Los ataques a la comunidad cristiana no cesa en Nigeria, después de que al menos 170 personas fueran asesinadas del 23 al 26 de diciembre en el estado de Plateau, en el centro del estado africano, por terroristas de la etnia 'fulani'.

Unos ataques, afirma el director de comunicación en la diócesis de Pankshin, el Padre Andrex Dewan, que iban dirigidos de manera intencionada “contra los cristianos: “Vivo en esta misma comunidad y puedo confirmar que en las áreas donde ocurrieron las víctimas son 100% cristianas, a excepción de unos pocos”.

La primera ofensiva tuvo lugar en Mushu, una comunidad rural de la zona. Durante la noche, 18 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas. Poco más tarde, se produjo un nuevo atentado en el pueblo de Tudun Mazat cuando la mayoría de los integrantes de la comunidad estaba cenando. Antes de que la gente pudiera dar la alarma, los asaltantes ya estaban sobre ellos. Dispararon de inmediato a las personas y fueron asesinadas, las casas y el maíz cosechado fueron incendiados, iglesias y clínicas también fueron quemadas.

“Había ido a esta misma comunidad para la Misa de Navidad para la comunidad católica esa mañana. Desde Tudun Mazat, los terroristas ‘fulani’ descendieron a Maiyanga, matando a trece personas. Alrededor de otras veinte comunidades fueron atacadas esa noche”, señala el Padre Andrew.

La autoría de los atentados se atribuye a los 'fulanis', pastores musulmanes que habitan con los cristianos especialmente en las zonas rurales. En estos ataques no se han visto afectadas ninguna persona no cristiana, y no se quemaron casas ‘fulani’, por lo que caben pocas dudas sobre los responsables de esta nueva masacre.

La Iglesia en Nigeria denuncia la pasividad de las fuerzas de seguridad

El portavoz de la diócesis de Pankshin, ha señalado a su vez que estos ataques obdecen a un conflicto religioso, ya que han tenido lugar en plena celebración de la Navidad: “El objetivo era infligir dolor y destrucción máxima a los cristianos”, apunta.

El sacerdote a su vez ha denunciado la pasividad de las fuerzas de seguridad para prevenir la tragedia cuando desde hace días había rumores de que los 'fulanis' tenían previsto atacar en estas 26 aldeas. “Eso debería haber puesto a la seguridad en alerta roja, pero como siempre, los sorprendieron desprevenidos. “Estamos llegando al punto en el que si no se hace algo drástico para lidiar con esta tormenta que se avecina, la tendencia de la gente a tomarse la justicia por sus propias manos es bastante alta”, ha advertido.

Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, su responsable internacional, Regina Lynch ha condenado drásticamente estos ataques contra las comunidades cristianas. “Nuestros hermanos cristianos de Nigeria y de otros países del mundo son los 'Santos Inocentes' del siglo XXI. Su sangre derramada por su condición de seguidores de Jesús estamos seguros que será semilla de nuevos cristianos”.

Nigeria, en el centro de la campaña navideña de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Nigeria es un país rico en recursos aunque su población es de las más pobres del mundo. Es además uno de los países donde los cristianos están en la diana de los grupos terroristas de Boko Haram, los 'fulanis' o del estado islámico. El 46% de la población nigeriana es cristiana, pero sufren discriminación y persecución diaria. Es el sexto país donde más peligroso es profesar la fe en Jesús, según el Informe Libertad Religiosa 2023.

Solo en el año 2022, 39 sacerdotes fueron asesinados y otros 30 secuestrados. Muchos de estos secuestros se producen precisamente cuando un sacerdote se desplaza en su vehículo de una parroquia a otra, rezando porque los grupos terroristas corten la carretera y le cojan preso.

En este contexto, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dirigido su campaña de Navidad a Nigeria con el lema “Ayuda a Nigeria. Iglesia mártir, Iglesia viva”.

El lema de la campaña no puede estar mejor escogido, porque pese a la persecución que sufren, es una Iglesia muy viva. Tanto es así que Nigeria es el país de África con mayor número de seminaristas. Los aspirantes a sacerdotes no deja de crecer. 7.000 desde el año 2020.

Tu también puedes colaborar en esta campaña a través de su página web ayudaalaiglesianecesitada.eso a través de su teléfono 91 725 92 12.