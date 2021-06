Los obispos mexicanos, ante las elecciones del próximo domingo: "El voto de cada uno cuenta"

Ante la indiferencia de las autoridades, "es necesaria una ciudadanía responsable, pacífica, participativa, dispuesta a dejar de lado las ideologías estériles" para buscar mejores caminos para todos: lo reitera, a pocos días de las elecciones más significativas de la historia del país la Archidiócesis de México, en su publicación "Desde la Fe", enviada a Fides.

De cara a las elecciones previstas en el país el próximo 6 de junio, los obispos insisten en que "la jornada electoral se presenta como una oportunidad privilegiada para expresar la voluntad de los ciudadanos sobre las acciones que queremos que realicen los gobernantes”.

“Elijamos con libertad – dicen los obispos en su mensaje con motivo de estas elecciones – para exigir con responsabilidad. En otras palabras, el que no participa en este ejercicio electoral, no tiene derecho a exigir”. A continuación, el texto hace un balance de la situación nacional, definida como muy complicada por una serie de problemas históricos que no logran superar, “tales como la enorme desigualdad social que cada vez genera mayor pobreza; por otra parte, el inexplicable desarrollo del crimen organizado que cada vez se extiende más y provoca inseguridad y violencia por todas partes y, finalmente, la corrupción rampante en todos los ambientes, sea por acciones deliberadas o por la ineptitud para realizar los compromisos que nos corresponden. La corrupción se realiza no solo por obra, sino también por omisión”.





Situación generada por la pandemia

A todo esto añaden los problemas recientes e inesperados causados por la pandemia que aflige al mundo entero, afectando por igual a las naciones ricas y desarrolladas que a las naciones pobres porque todos estamos, como dice el Papa Francisco, en la misma barca.

“En nuestra patria el dolor de la enfermedad y el luto por la muerte ha tocado, de alguna forma, a todas nuestras familias y a nuestros amigos, junto con los efectos inevitables de los problemas económicos por el confinamiento, el cierre de actividades y la quiebra de muchas empresas de todos los tamaños, con el consiguiente desempleo”

Tras recordar que “el día de las elecciones es el momento para ejercer el juicio ciudadano sobre el desempeño de los distintos gobernantes y grupos políticos”. Se afirma en el texto que “el voto debe ser libre y secreto, pero también razonado”.

“Exhortamos a todo el pueblo de México – han dicho los obispos – a realizar un esfuerzo de discernimiento con el objetivo de optar por quienes puedan realizar el auténtico bien común”.





Uno de los procesos más violentos de los últimos años

Asimismo se recuerda que “este proceso electoral, que culmina el 6 de junio de 2021, es uno de los más violentos de los últimos años”. “Hasta el cierre de esta edición han sido asesinados 89 políticos desde septiembre de 2020 a la fecha, de acuerdo con reportes de prensa”

“Ante la indiferencia de las autoridades – concluye el artículo – se necesita una ciudadanía responsable, pacífica, participativa, llena de convicciones para construir una mejor sociedad, una ciudadanía dispuesta a dejar de lado las ideologías estériles, para buscar con realismo mejores caminos para todos. Es tiempo de votar por México”.