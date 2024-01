Los obispos europeos piden "redoblar los esfuerzos diplomáticos" por la paz en Ucrania y en Gaza

Los representantes de los obispos de los países de la Unión Europea y los de las Iglesias europeas han instado a redoblar el compromiso "diplomático" de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego en Ucrania y Gaza.

En una carta enviada al representante permanente de Bélgica ante la Unión Europea, Willem van de Voorde, los prelados han instado a "redoblar los esfuerzos diplomáticos para una solución pacífica y duradera de los conflictos en curso en Europa y en sus fronteras, respetando el derecho internacional y favoreciendo el diálogo entre las partes".

We welcome the @Europarl_EN report on the role of preventive diplomacy for an effective EU external action. We appreciate the recognition of faith-based actors as partners in #conflictresolution & role of interreligious dialogue for #peace. Our reflection: https://t.co/l6NspEpLcdpic.twitter.com/o9NZ3DklI2 — The Catholic Church in the EU (@ComeceEu) January 23, 2024

En la misiva que han remitido a pocos días antes del inicio del semestre belga de presidencia de la UE, los obispos se han referido a la "trágica guerra" provocada por la "brutal agresión" e invasión perpetradas por Rusia contra Ucrania y han condenado el conflicto que "no sólo desafía el orden internacional" sino que, sobre todo, es "fuente de horribles sufrimientos humanos y de destrucción generalizada".

Además, COMECE y CEC han lamentado "el despiadado ataque del siete de octubre de Hamás contra el pueblo israelí", que provocó una masiva respuesta militar israelí, "con terribles consecuencias para la población palestina". Del mismo modo, los obispos han mostrado preocupación por la población armenia, "que sufre las tensiones en la región del Cáucaso".

???????? ?????????????? ???? ???????????????????? | An ecumenical delegation representing COMECE and @ceceurope met with Ambassador @Willem_vdVoorde, Permanent Representative of Belgium to the EU, to discuss the priorities of the @EU2024BE. News & Document: https://t.co/eHRRelty5Kpic.twitter.com/3pXorLXfzc — The Catholic Church in the EU (@ComeceEu) January 22, 2024

Los delegados de COMECE y CEC se han hecho eco también de la celebración de elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar este año, además de pedir que se aúnen esfuerzos de cooperación entre países y diferentes grupos sociales y religiosos.

Para los obispos, es "más importante que nunca" salvaguardar la Unión Europea tanto "mediante la protección de la democracia y el fortalecimiento de los valores comunes y los derechos fundamentales" como "actuando activamente contra el fundamentalismo y la polarización". En particular, a los prelados les preocupa "el abuso y la instrumentalización de la religión", que a menudo conduce a la desinformación, el populismo y el extremismo.

Together with @ComeceEu our delegation met with Ambassador Willem van de Voorde, Permanent Representative of Belgium to the EU to discuss the priorities of the Belgian EU Presidency. Read more: https://t.co/oOyhJ9C00s — Conf of European Churches (@ceceurope) January 22, 2024

Además los obispos y los representantes de la CEC han señalado también que en muchos países aumenta el malestar y el temor "por los costes sociales actuales y futuros de la transición ecológica". Se trata además de un tema que estará en el centro de las próximas elecciones europeas.

"Por esta razón será indispensable alcanzar un amplio consenso político y social para evitar un posible estancamiento de los trabajos legislativos hacia un futuro sostenible", han señalado en el comunicado. En este sentido, los obispos también han subrayado las responsabilidades globales de la UE a la hora de asegurar las importaciones de energía y materias primas.

Por ello, hay que evitar tanto "los diversos acuerdos celebrados con regímenes autoritarios, que violan las normas políticas fundamentales y los derechos básicos", como la explotación de los países en desarrollo. Por último, se han pedido mayores esfuerzos en el ámbito de la educación, "evitando la fuga de los trabajadores más especializados fuera de Europa o dentro de la propia Europa", factor que crea desigualdades en el desarrollo de las regiones europeas" y creando una asociación "entre instituciones y organizaciones civiles y religiosas".