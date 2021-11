Los obispos europeos piden atender el desafío migratorio surgido en la frontera entre Polonia y Bielorrusia

En el contexto de la alarmante situación humanitaria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, la COMECE ha emitido una declaración en la que pide a la Unión Europea y a sus estados miembros que muestren una solidaridad palpable con los migrantesy los solicitantes de asilo.

En su declaración, los obispos de la Unión Europea deploran las muertes que ya ha causado esta tragedia y rezan por las víctimas y sus familiares. "Todos debemos mostrar nuestro apoyo efectivo a las familias y personas necesitadas, ya sea bien porque estén migrando o bien buscando asilo", se lee en el comunicado.

EU Bishops urge the EU and its Member States to express practical solidarity with #migrants and #asylumseekers. @cardinal_jch:"They deserve full respect of their dignity and fundamental rights."



Statement

